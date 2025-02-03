大S流感併發肺炎猝逝 醫研判原因恐是「細胞激素風暴」

女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲。衛福部疾管署表示，今年1月19至25日，國內類流感門急診就診人次，高達16萬2352人次，較前一周上升12.5%，預期春節連假後，就診人次將上升1至2周，人次將達16至18萬人次。感染科醫師研判，大S猝逝恐與「細胞激素風暴」有關。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬說，大S年僅48歲，非常年輕，研判猝逝原因可能是感染病毒量大，年輕人免疫力比老人好，免疫反應強，卻引起細胞激素風暴，進而傷害肺臟等人體器官，甚至出現病毒性敗血症。他說，依大S過去病史，她的心臟不太好，這種身體免疫反應強的「自殘」情形，也會傷害心臟肌肉，引發心肌炎，導致心衰竭死亡。

黃高彬說，去年年底時，疾管署傳染病防治醫療各區指揮官有組成群組，每天都有呼吸道疾病統計，今年1月25日開始放年假，預估流感大流行應在1月底左右，確實1月29、30日病人數較高，31日後就為持平，所以1月底流感等呼吸道疾病疫情是最嚴重的。他說，觀察過年期間呼吸道傳染病就醫患者，仍以幼童跟高齡族群最多。

黃高彬提醒，民眾近期出國日本等國家旅遊，建議應隨身攜帶自費的抗病毒藥物，以備不時之需，當流感症狀仍屬輕微時，趕快吃藥，把病毒量壓下來，降低重症的機會；旅遊時至人潮擁擠場所，務必要戴口罩、勤洗手，且避免和有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀患者一起用餐。

黃高彬指出，今年在國外感染流感隨後返國的案例很多，依昨天統計，大約有8萬人自國外返台，不排除接下來還會有一波回國感染潮，還要觀察疫情是否在本周反映出來。

至於日本疫情，疾管署發言人曾淑慧說，依日本1月31日公佈，2025年1月20至26日，全日本約5000個哨點醫療機構，共報告5萬4594例，平均報告數為11.06例，而自去年12月23至29日，平均報告數為64.39例，今年第1周平均報告數33.82例，第2周略升為35.02例，第3至4周降至平均20例以下，顯示疫情有趨緩的跡象，但疾管署仍會加以監控。