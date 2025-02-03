大S猝逝 她告汪小菲公布離婚協議書洩露個資尚未結案

藝人大S徐熙媛流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S前夫汪小菲因在微博公布離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，被依違反個資法起訴，尚未結案；台北地方法院去年3月開庭傳喚汪出庭，汪否認犯罪，還爆料大S與他離婚的前4個月透過司機、員工寄1200萬元台幣奢侈品到南韓。

全案源於，汪小菲與大S於2021年離婚後，多次在微博互嗆，大S稱房子是她買的，還秀出帳戶明細，2022年12月3日汪小菲為了解釋房產爭議，在微博反擊，貼出與大S的離婚協議書，涉未遮掩協議書上的相關個資，致大S的住址、銀行帳號等個資外洩，大S提告涉犯違反個資法罪嫌，台北地檢署依法起訴汪小菲。

北院去年3月19日開庭，傳喚汪小菲出庭，大S選擇不出庭。汪小菲否認犯罪，更當庭爆料，大S與他離婚的前4個月，透過他司機、員工寄1200萬元台幣奢侈品到南韓「我不知道為什麼？」，全案候核辦，尚未結案。

汪小菲去年在法庭上說，他深愛家庭，往返兩岸幾百次，買房、裝潢、添購家具共花費3億2千萬元台幣，離婚後一年多，從支付家用、派司機接送、生活費，小到電影票與鉛筆等，共花5千萬元；與大S相處10年的時光，已付出3億多元卻被誣告，大S曬出他的財務個資，讓他非常憤怒、激動，才想讓對方回憶一下所有經過，但後來想到可能對別人不利，2小時後即刪除。

汪小菲供稱，2022年12月3日大S先公布他的財務往來，還捏造房子貸款不是他付的事實，損害其尊嚴，為了證實自己的清白才會公布資訊，沒有意圖公布舊家地址、大S銀行帳戶，帳戶是為了付房屋尾款、貸款，全部的資金往來都是他自己在支用。