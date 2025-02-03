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萊爾富發票開出特別獎1,000萬 中獎者這門市買35元飲料

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
超幸運！萊爾富開工報喜，113年11-12月期統一發票開出1000萬特別獎與200萬特獎各1組，均獎落在桃園。萊爾富/提供
超幸運！萊爾富開工報喜，113年11-12月期統一發票開出1000萬特別獎與200萬特獎各1組，均獎落在桃園。萊爾富/提供

放完9天的春節連假，開工首日萊爾富即報喜訊，113年11-12月期統一發票千萬和百萬幸運兒皆獎落萊爾富。113年11-12月期統一發票上月(25)日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」、特獎獎金200萬元的中獎號碼為「29892710」。萊爾富本期開出1組特別獎1,000萬元和1組特獎200萬，特別獎幸運得主僅消費35元購買1罐飲品，即抱走大獎。

萊爾富本期開出1組特別獎1,000萬元和1組特獎200萬元。萊爾富表示，這期11-12月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園市楊梅區的楊梅高嶺店，這位幸運兒僅消費35元購買1罐飲品，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於萊爾富桃園市桃園區的桃園慈光店購買1張「114蛇年發財卡」，同樣僅花100元，就幸運中了200萬元特獎。

萊爾富也說，金蛇年共發行五款「春節福袋」商品，包含「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「金蛇年福袋」，總量為35.1萬。3日下午3點也將在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播抽出「台積電股票」幸運得主1名，同時由豫立國際法律事務所 劉依萍律師見證、參與抽球開獎，讓金蛇年開工喜訊連連。

消費 福袋 統一發票

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