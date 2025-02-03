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大S不敵流感享年48歲 胸腔重症科醫：年輕人也可能重症

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，長者、兒童、孕婦、慢性病患者，在秋冬季流感期來臨前、出國旅遊前務必施打疫苗，才是守住身體健康最有效的第一道防線。圖／黃軒提供
胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，長者、兒童、孕婦、慢性病患者，在秋冬季流感期來臨前、出國旅遊前務必施打疫苗，才是守住身體健康最有效的第一道防線。圖／黃軒提供

知名女星大S（徐熙媛）被妹妹小S（徐熙娣）證實，日本旅遊時感染流感過世，享年48歲。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，雖然50歲以下年輕人，感染流感後經服藥與治療能痊癒，但仍有一定機率發展為重症。他也呼籲長者、兒童、孕婦、慢性病患者，在秋冬季流感期來臨前、出國旅遊前務必施打疫苗，才是守住身體健康最有效的第一道防線。

黃軒說，一般感冒與流感的傳播途徑皆以飛沫傳染為主，但感冒的症狀較輕微，包括咳嗽、流鼻水、四肢痠痛，至多休息5至7天就好，但可能沒有發燒，傳染期約在發病第1至2天起；流感除了症狀加重，還可能有呼吸困難、意識混亂、胸悶、發燒持續38度以上持續2至3天，傳染期在發病第1天起到痊癒前。

黃軒呼籲，民眾在秋冬季流感季來臨前、出國旅遊前，務必施打疫苗，尤其是65歲以上長者、兒童、孕婦、慢性病者等4大高危險群，因為許多國外地區不像台灣，可能仍是疾病疫區，傳播風險仍高，但疫苗仍是最有效、最能防止發病的第一道防禦機制，平時外出時也應戴口罩、勤洗手，保持良好衛生習慣。

年輕人也可能成為重症患者。黃軒也在臉書示警，7至50歲的年輕人，若有氣喘或慢性肺病（如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化）、肥胖（BMI>30）、糖尿病、心血管疾病，及正在服用免疫抑制藥物（如自體免疫疾病患者）、懷孕婦女（孕婦感染流感後的併發症風險明顯較高），及有流感住院病史者，或熬夜、壓力大、嗜菸酒等生活習慣不佳，將使免疫力下降，感染後更易惡化成重症。

衛福部疾管署指出，感染流感後可能引起細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症。黃軒提醒，年輕人若有高燒不退、呼吸困難、胸痛、意識混亂、四肢發紫、劇烈頭痛，可能是流感併發症的前兆，務必趕快就醫，流感病毒在剛發生的48小時內服用抗病毒藥物，能有效縮短病程、減少併發症。

出國旅遊 年輕人 流感病毒

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