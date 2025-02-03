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研究指白天小睡若超過一小時「中風風險顯著增加」：有早死危險

香港01／ 文．張涵語
圖／ingimage
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有些人堅信午睡具有恢復能力，但一項研究表明，白天午睡超過一小時可能會使中風的風險增加近四分之一。

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，雖然白天小睡30至40分鐘可以提高注意力，但研究表明，超過60分鐘也會增加患2型糖尿病甚至過早死亡的危險。

上海復旦大學營養研究所的科學家分析了9萬多名50歲以上人口的睡眠模式和中風風險數據，他們發現，那些在午餐時間經常小睡至少一小時的人患中風的風險高出23%。英國每年約有10萬人患有中風，這是由於血栓阻斷了腦部的血液流動，常常導致部分癱瘓、言語問題甚至死亡。

發表在《睡眠醫學》（Sleep Medicine）雜誌上的最新研究發現，每晚睡眠時間少於七小時的人患心臟病的風險最高。研究人員認為，不健康的睡眠習慣可能會導致腦部供血血管發炎，從而增加血栓的危險。

他們表示：「白天小睡在世界各地都很常見。但這些結果表明，當人們用長時間午睡來彌補夜間睡眠時間不足時，會對健康產生不利影響。」

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文章授權轉載自《香港01》

中風

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