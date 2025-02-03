快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

大S流感併發肺炎猝逝 醫曝症狀「一周未癒」應盡速就醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏提醒流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。圖／樂生醫院提供
衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏提醒流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。圖／樂生醫院提供

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發國人對流感重症的重視。衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏表示，據流行病學統計，門診就醫的流感病患中約有8%併發重症機率，併發重症中死亡率則為20%，他提醒流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。

樂生醫院說明，因感染流感病毒而致病的流感是急性病毒性呼吸道疾病，北半球好發於秋、冬兩季，台灣約在每年11月至隔年3月期間流行，常見症狀為發燒、咳嗽、 頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，嚴重者可能出現肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，傳染性與臨床症狀都比感冒來的嚴重。

衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏表示，流感的高危險族群為抵抗力較差的老年人、嬰幼兒與慢性病患者，這些族群感染機率比起健康成人高出3倍，且感染後併發重症的機率也相對高。

由於流感部分症狀和感冒相似，因此常被輕忽，但若發現症狀一周後未癒，且出現更嚴重的呼吸道症狀、意識改變、胸痛及低血壓等症狀，就要當心有可能發生細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、神經症狀、心肌炎或心包膜炎及繼發性感染等嚴重併發症，不可不慎。

王琮柏提醒，流感病毒株年年變異，加上發病前即有傳染力，傳染力甚至會持續至症狀出現後約3至7天，防不勝防。隨著百業開工、開課，建議盡早施打季節性流感疫苗增加自體保護力，流感疫苗雖無法完全避免感染，卻是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的方式。

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發國人對流感重症的重視。本報資料照
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發國人對流感重症的重視。本報資料照

流感疫苗 流感病毒 肺炎

延伸閱讀

大S流感併肺炎猝逝日本 命理師提醒：立春前屬龍要留意

大S曾有氣喘病史如今病逝 醫師：流感奪命危險群

大S遊日猝逝…醫示警流感仍在高峰期 需提高警覺

大S猝逝「太年輕」！林氏璧指日流感高峰已過 示警台灣恐正要來一波

相關新聞

本周兩波強烈大陸冷氣團 氣象署：低溫8度相當濕冷

今天開工，本周有兩波冷氣團報到。中央氣象署預報員葉致均上午指出，第一波強烈大陸冷氣團今天起影響到周三，周五晚上另一波冷氣...

大S流感併發肺炎猝逝 林氏璧：四大高風險族群必須注意

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」...

大S日旅遊患流感猝逝... 醫曝這類人注意：避免隨時都在開獎

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，引起各界震驚。台北市立聯合醫院中興院區內科...

大S猝逝！馬上打流感疫苗還來得及？疾管署：還剩20萬劑

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲，消息一出，引發全民震驚，還沒有打流感疫苗的民眾，紛紛詢問何處可打...

大S猝逝「太年輕」！林氏璧指日流感高峰已過 示警台灣恐正要來一波

今（3日）傳出大S赴日旅遊，卻不幸因流感併發肺炎病逝的消息。對此，旅遊部落客、前台大感染科醫師林氏璧也發文提醒網友，千萬不可輕忽流感病毒。

大S猝逝 她告汪小菲公布離婚協議書洩露個資尚未結案

藝人大S徐熙媛流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S前夫汪小菲因在微博公布離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，被依違反個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。