大S流感併發肺炎猝逝 醫曝症狀「一周未癒」應盡速就醫

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發國人對流感重症的重視。衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏表示，據流行病學統計，門診就醫的流感病患中約有8%併發重症機率，併發重症中死亡率則為20%，他提醒流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。

樂生醫院說明，因感染流感病毒而致病的流感是急性病毒性呼吸道疾病，北半球好發於秋、冬兩季，台灣約在每年11月至隔年3月期間流行，常見症狀為發燒、咳嗽、 頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，嚴重者可能出現肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，傳染性與臨床症狀都比感冒來的嚴重。

衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏表示，流感的高危險族群為抵抗力較差的老年人、嬰幼兒與慢性病患者，這些族群感染機率比起健康成人高出3倍，且感染後併發重症的機率也相對高。

由於流感部分症狀和感冒相似，因此常被輕忽，但若發現症狀一周後未癒，且出現更嚴重的呼吸道症狀、意識改變、胸痛及低血壓等症狀，就要當心有可能發生細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、神經症狀、心肌炎或心包膜炎及繼發性感染等嚴重併發症，不可不慎。