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大S流感併肺炎猝逝日本 命理師提醒：立春前屬龍要留意

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
大S徐熙媛在日本猝逝，命理師楊登嵙提醒立春節氣的民俗觀念。圖／八大提供
大S徐熙媛在日本猝逝，命理師楊登嵙提醒立春節氣的民俗觀念。圖／八大提供

藝人大S徐熙媛今傳出因流感併發肺炎，在日本猝逝，各界震驚，命理師楊登嵙說，徐熙媛生肖屬龍，今晚將入立春，正值龍、蛇年太歲交接之際，提醒生肖屬龍的民眾，都需要多加留意心血管、血液循環及呼吸系統相關疾病。

命理師楊登嵙說，依據公開資訊，徐熙媛是西元1976年10月6日生，生肖屬龍，八字元神辛金命，虛歲49歲，今年2025年的「立春」為國曆2月3日10時11分，在這時間之前，仍屬於龍年，立春時，龍、蛇年的太歲才會交接，因此屬龍的民眾，都屬「值太歲」、「犯太歲」又稱「本命年」。

楊登嵙說，民俗有云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」。另外，虛歲逢9，民俗稱「壞9」，容易有生死交關，不可做生日，做生日好像通知黑白無常，這裡有「壞9」生死交關的人。

楊登嵙說，今年生肖屬蛇（值太歲）、豬（沖太歲）、虎（刑太歲）、屬猴（害太歲），建議此4個生肖者在立春前後一小時「躲春」，由於太歲會在今天2月3日晚上10時11分「立春」時，進行龍、蛇年太歲交接，天地陰陽磁場甚為混亂。

他說，有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。建議躲春的方式是在房間裡，或者任何一個地方安靜待上2個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。

生肖 立春 蛇年

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