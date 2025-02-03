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日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

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大S曾有氣喘病史如今病逝 醫師：流感奪命危險群

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大S因流感併發肺炎驟逝。(取材自Instagram)
大S因流感併發肺炎驟逝。(取材自Instagram)

大S證實流感併發肺炎病逝，高雄阮綜合醫院醫師丁楷庭說，體質孱弱的病患得流感易併發重症，大S有氣喘病史，併發重症的風險更高，因為氣管弱、肺部清痰能力不佳，可能導致慢性支氣管發炎，再加上跑旅遊行程太累，免疫力下降，都會加重流感病情。

大S全家到日本旅遊，沒想到她卻感染日本流感併發肺炎過世，得年48歲，不少人感嘆一場重感冒竟可奪命，就有醫師呼籲絕對不容輕忽流感的威力。

丁楷庭表示，流感併發重症案例並不少見，也不只會發生在老年人身上，過去新冠肺炎重症也屬於這類型病況，也常見年輕人染上流感病毒致死，流感併發重症，注射升血壓劑、插管急救都要用上。

丁楷庭說，其實流感病毒每年流行的不一樣，都會有變異，但重要是做好個人防護，喝溫熱水確實對體質虛、免疫力差的人有效，做好保暖很重要，並戴上口罩。

他研判大S因有氣喘病史，氣管較弱，若感染流感肺部清痰會有問題，這趟又是赴日旅遊，天氣冷，血管內臟都會收縮，導致白血球減少，對抗病菌抵抗力減弱，加上跑行程太累，免疫力又下降，都相對不利病情。

他說，民眾冬季出國旅遊，一定要先評估當下身體狀況，體質孱弱、有慢性病史，會建議在家休養減少外出，如果得了流感出現呼吸困難、發紺等危險徵兆，必須要立即就醫。

出國旅遊 新冠肺炎 流感病毒

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