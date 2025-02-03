大S遊日猝逝…醫示警流感仍在高峰期 需提高警覺

藝人大S在日本旅遊時因感染流感，最後併發肺炎過世，享年48歲。醫師示警，每年流感病例多在12月至隔年3月達到流行高峰，目前仍是流感高峰期，所有年齡層皆可能被感染，高危險族群易引發併發症甚至有死亡風險，需提高警覺。

衛福部南投醫院指出，依疾病管制署統計資料，近期類流感門急診的就診人次是近十個流感季同期最高，流感併發重症病例數亦呈上升趨勢。除了國內流感疫情，北半球往來頻繁國家中，日本及韓國也都在流行期。

由於流感主要透過飛沫傳染，且傳染力很強，平時應做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形；外出旅遊或聚會時，注意手部與呼吸道衛生，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，於室內聚會時注意通風，以降低疾病傳播風險。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，流感可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、咳嗽、疲倦、喉嚨痛、流鼻水等症狀，與感冒相似，但難受程度較一般感冒強烈，多數患者經治療休養可痊癒，但部分恐併發肺炎、腦炎、心肌炎等重症，恐有生命危險。

廖嘉宏提醒，民眾應多留意自身及周邊親友健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應盡速就醫，配合醫師指示服藥，降低併發重症風險。