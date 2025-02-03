快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

大S日旅遊患流感猝逝... 醫曝這類人注意：避免隨時都在開獎

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（瀟湘晨報）
藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（瀟湘晨報）

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，引起各界震驚。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也提醒，流感病毒變異快，且各國家病毒序列不同，常旅遊、出差者，要警覺避免讓自己短時間過於暴露各種病原體，並定期接種疫苗，「避免隨時都在開獎狀態。」

姜冠宇表示，流感病毒是非典型肺炎中，年度變異度數一數二高的病原體，對有些人具有特異性無法用群體解釋，「可能這個序列前一年沒事，今年就中獎了。」因為剛好這個病毒序列「非常適合她」，直接從上呼吸道一路攻克到下呼吸道導致大片浸潤，進而呼吸衰竭，也有一些人是心血管本身就不好，走得更快。

姜冠宇說，流感每千人大概會有一個變重症，更是急診部門要從大量求診病患中分辨的，大部分看起來沒事，但會有潛藏幾個炸彈放他回家就完了，若發現病人持續血氧低，看起來蒼白、加上呼吸一直悶喘那就要注意可能是病毒入侵下呼吸道症狀。

姜冠宇建議，民眾都應接種疫苗，可有效壓低中獎機率，但沒有辦法完全避免，更重要是要減少大量疲勞應酬機會，常旅遊、出差族群更要警覺，病毒不同序列分布在整個亞洲各地都會有差異，甚至台日韓可能就有差，加上冬天病毒本來就在環境能存活較久，傳染力變強，應避免讓自己短時間太過於暴露各種不同序列病原體，「等同於一直等開獎的狀態。」

姜冠宇 流感病毒 肺炎

延伸閱讀

大S猝逝！馬上打流感疫苗還來得及？疾管署：還剩20萬劑

大S猝逝震驚全台！BBC、南華早報等外媒皆報導

大S流感猝逝...民眾震驚急要打疫苗 彰化僅剩不到2千劑

大S流感猝逝...民眾詢問還有疫苗嗎？新竹縣市：無公費流感疫苗

相關新聞

本周兩波強烈大陸冷氣團 氣象署：低溫8度相當濕冷

今天開工，本周有兩波冷氣團報到。中央氣象署預報員葉致均上午指出，第一波強烈大陸冷氣團今天起影響到周三，周五晚上另一波冷氣...

大S流感併發肺炎猝逝 林氏璧：四大高風險族群必須注意

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」...

大S日旅遊患流感猝逝... 醫曝這類人注意：避免隨時都在開獎

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，引起各界震驚。台北市立聯合醫院中興院區內科...

大S猝逝！馬上打流感疫苗還來得及？疾管署：還剩20萬劑

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲，消息一出，引發全民震驚，還沒有打流感疫苗的民眾，紛紛詢問何處可打...

大S猝逝「太年輕」！林氏璧指日流感高峰已過 示警台灣恐正要來一波

今（3日）傳出大S赴日旅遊，卻不幸因流感併發肺炎病逝的消息。對此，旅遊部落客、前台大感染科醫師林氏璧也發文提醒網友，千萬不可輕忽流感病毒。

大S猝逝 她告汪小菲公布離婚協議書洩露個資尚未結案

藝人大S徐熙媛流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S前夫汪小菲因在微博公布離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，被依違反個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。