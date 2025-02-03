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大S猝逝！馬上打流感疫苗還來得及？疾管署：還剩20萬劑

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
知名女星大S（徐熙媛）因在日本得流感併發肺炎離世，消息經家人證實震驚全台，提高不少民眾打流感疫苗意願。本報資料照片
知名女星大S（徐熙媛）因在日本得流感併發肺炎離世，消息經家人證實震驚全台，提高不少民眾打流感疫苗意願。本報資料照片

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲，消息一出，引發全民震驚，還沒有打流感疫苗的民眾，紛紛詢問何處可打疫苗。 疾管署發言人曾淑慧說，本季流感疫苗採購量約678萬劑，目前剩約量約20萬劑，呼籲民眾仍可施打疫苗。醫師指出，施打疫苗後二周才會形成保護力，建議這段時間仍應嚴防病毒。

國內流感疫情也不可輕忽，衛福部疾管署最新統計，今年1月19至25日（第四周），國內類流感門急診就診人次，高達16萬2352人次，相較今年1月12至18日（第三周）14萬4362人次，上升12.5%。預期春節連假後，就診人次將上升1至2周，人次可能達16至18萬人次。

曾淑慧說，由於1月26至2月1（第5周）逢農曆春節連假，多數門診休診，門急診就診人次為8萬8889人次，明天仍會回補相關統計數據。

曾淑慧說，依實驗室監測資料顯示，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，而預防流感最好的方式，就是接種流感疫苗。

依疾管署統計，今年流感疫苗採購量約678萬劑，目前剩約量約20萬劑。曾淑慧說，由於接種疫苗後，約需二周才會形成保護力，因此，疾管署每年10月開打流感疫苗，就是希望在流感流行前，讓民眾產生保護力。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬說，民眾施打疫苗後二周才會形成保護力，建議施打疫苗後，二周內應戴口罩、勤洗手，避免出入人潮擁擠場所，避免感染流感病毒；最近流感疫情嚴峻，病毒潛伏期約2至5天，如果一周內出現發燒、發冷、肌肉痠痛等症狀應速就醫。

至於日本疫情，曾淑慧說，依日本1月31日公佈，2025年1月20至26日（第4周），全國約5000個哨點醫療機構報告5萬4594例，定醫平均報告數11.06例，日本自去年12月23至29日，共報告64.39例，今年第1周平均報告數33.82例，第2周略升為35.02例，第3至4周降至平均20例以下。

流感疫苗 流感病毒 疾管署

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