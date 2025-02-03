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花35元買飲料就中千萬！萊爾富本期統一發票開出2張大獎都獎落「這縣市」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萊爾富開工報喜，113年11-12月期統一發票開出1,000萬特別獎與200萬特獎各1組，都開在桃園市。圖／萊爾富提供
萊爾富開工報喜，113年11-12月期統一發票開出1,000萬特別獎與200萬特獎各1組，都開在桃園市。圖／萊爾富提供

萊爾富新年首次開統一發票大獎就有超級巧合，開出1組特別獎1,000萬元和1組特獎200萬，重點是都獎落桃園市，實在太幸運！

本期113年11、12月期統一發票年前開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」、特獎獎金200萬元的中獎號碼為「29892710」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「26649927」、「59565539」及「11460822」。萊爾富本期共開出1組特別獎1,000萬元和1組特獎200萬，特別獎幸運得主僅消費35元購買1罐飲品，即成為大獎幸運得主。

萊爾富表示，本期千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園市楊梅區的楊梅高嶺店，這位幸運兒僅消費35元購買1罐飲品，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於萊爾富桃園市桃園區的桃園慈光店購買1張「114蛇年發財卡」，同樣僅花100元，就幸運中了200萬元特獎。

萊爾富金蛇年共發行5款「春節福袋」商品，包含「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「金蛇年福袋」，總量為35.1萬個，除了內含豐富商品，登錄序號還能抽台積電股票，1～3月每月各抽1張。3日下午3點也將在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，抽出本月「台積電股票」幸運得主1名，有購買的民眾別忘了鎖定，看看自己是不是本月幸運兒。

桃園 特別獎 蛇年

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