陸踩線團申請來台 觀光署：還沒確認任何申請訊息

中國大陸國台辦日前證實，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請，但陸委會卻表示，踩線團來台等事宜，宜經觀光小兩會討論再進行。交通部觀光署長周永暉今受訪時強調，目前還沒確認踩線團有提出任何申請訊息。盼透過觀光小兩會進行交流、協商，優先討論低價團費、旅遊安全不夠周到等議題。

大陸國台辦1月24日證實，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請，但陸委會回應，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行，此舉等於給大陸一個軟釘子，上海、福建團客來台旅遊再添變數。

據了解，上海陸客踩線團盼2月10日來台，約有12家業者參加，踩線團估有12人，預計來台停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返至桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入；福建團來台規畫則與上海團差異不大。

周永暉今在交通部新春團拜受訪時表示，由於剛開春，目前還沒確認踩線團有提出任何申請訊息。目前按照程序由陸委會處理，未來希望透過觀光小兩會來進行彼此交流。

周永暉指出，未來將優先討論的議題包含低價團費、旅遊安全不夠周到等，過去有幾個案例，希望透過觀光小兩會合作更精進，目前陸客專業團按照專業團程序申請，強調踩線團希望透過觀光小兩會協商。

至於觀光小兩會若無法啟動協商，是否會影響踩線團來台？周永暉說，還是要樂觀面對，新的一年，希望能有正向交流，盼能真正討論旅遊安全等議題，能有正向發展。