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日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

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不要以為年輕就忽略流感 醫師提醒門診案例多要注意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院胸腔內科主醫師任黃朝新提醒，不要以為年輕便忽略流感的威脅。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院胸腔內科主醫師任黃朝新提醒，不要以為年輕便忽略流感的威脅。記者游振昇／攝影

藝人大S因為流感併發肺炎病逝，大甲李綜合醫院胸腔內科主醫師任黃朝新說，流感不是感冒，是一種急性病毒性呼吸道疾病，可能出現嚴重併發症，台灣過去的流感病例，約從冬季11月開始逐漸增加，尤其春節期間，民眾返鄉、出遊，沒有做好防護措施，沒有做好防護措施，很容易就會遭受感染。

疾管署也公告，國內流感疫情正在升溫並處流行期，民眾不要掉以輕心；黃朝新表示，流感是一種傳染力很強的病毒，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等，雖然症狀跟感冒很像，但是危險性比較高，部分患者會引發肺炎、腦炎、心肌炎等重症，尤其65歲以上的長輩、嬰幼兒、或是有高風險慢性病的患者，更要注意自身的健康。

「不要以為年輕就忽略施打疫苗的重要性。」黃朝新提醒，從今年一月一日起，6個月以上民眾皆可以施打流感疫苗，還沒打流感疫苗的民眾，應該要提早接種，建議50歲以上的民眾更應該施打，今天許多民眾就診，至少就有兩起快篩後確診流感，還有多起疑似感染症狀。

黃朝新表示，如果罹患流感，除發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏等症狀，比較常見的還有肌肉痠痛、頭痛或極度倦怠感、腹瀉、腸胃道症狀。流感主要傳染途徑由飛沫把病毒散播出去，尤其在密閉空間空氣不流通，更容易造成病毒傳播，建議民眾出入人多的公共場所，一定要戴口罩，雙手也要勤洗手、消毒。

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