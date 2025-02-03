春節前雞蛋產地價降4元 可能調回每台斤22.5元
農業部今天表示，國產雞蛋日產量仍高、約12.75萬箱，但有比春節前略降1000、2000箱；雞蛋產地價部分，春節前的1月21日一次降新台幣4元，春節結束有可能調回至之前每台斤22.5元。
農業部官網顯示，最近一次公布的國產雞蛋日產量為12.75萬箱（每箱200顆），仍在高產量狀態。農業部接受中央社記者電話訪問時說，春節期間，可能天氣冷，是有略減1000、2000箱，只是產量還是高。
價格方面，農業部說，春節結束、今天開市，雞蛋產業將舉辦聯歡活動，對照1月21日產地價從每台斤22.5元一次降4元至18.5元，批發價則沒變、維持每台斤32元，近日產地價有可能調回22.5元。
台北市蛋商業同業公會理事長林天來說明，如果調升4元，只會先調動產地價，待產地價、批發價一起回到21日產地價降4元之前的價位，之後要漲或跌，才會兩種價位一起變動。
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