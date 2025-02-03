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大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

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大S遊日流感併發肺炎猝逝 醫籲：國人快打疫苗防重症

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大S(右二)和老公具俊曄(右一)於二周前甜蜜入鏡，今天稍早證實得了流感併發肺炎，已經不幸離世。圖／摘自臉書
大S(右二)和老公具俊曄(右一)於二周前甜蜜入鏡，今天稍早證實得了流感併發肺炎，已經不幸離世。圖／摘自臉書

有網友昨天晚上就在「爆廢公社」轉發大S（徐熙媛）赴日旅遊過世消息，今天稍早她的妹妹小S（徐熙娣）透過經紀人回應，證實大S因得了流感併發肺炎，已經不幸離世，享年48歲，讓眾人悲痛不已。

小S發文：謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。流感病毒來勢洶洶，台大醫院小兒感染科教授黃立民表示，受免疫負債影響，呼吸道感染數暴增，尤其流感威脅不容小覷，並非只是民眾認為的「較嚴重的感冒」。

黃立民指出，流感爆發快、散播範圍廣泛，可能出現嚴重併發症，多見於老年人、嬰幼童及慢性疾病患者。當流感病毒侵襲患者的器官、神經系統時，容易引發肺炎、腦炎、心肌炎等，甚至是引發侵襲性細菌感染，這些都是可稱為流感併發重症。

流感併發重症為什麼會這麼可怕？黃立民說，流感會造成身體免疫力下降，讓細菌有機可乘，長驅直入身體其他器官並快速繁殖。一旦流感併發重症，不易治療且短時間內可能就會急速呼吸衰竭，必須送到加護病房。

黃立民提醒，18至45歲的年輕人、中壯年族群，雖然身體抵抗力較佳，但若本身有慢性病、進行減重飲食、服用藥物等狀況，有時罹病的症狀反而比年長者更嚴重。他呼籲，對於流感的預防觀念，全民都還要加強，勿心存僥倖認為不打應該也沒關係。

曾在日本留學的北醫附醫小兒科部主任張璽表示，日本從去年夏天不斷新增流感病例，今年初有稍微好一些，日本厚生勞動省提醒大眾，勤洗手和戴口罩，並加強防疫措施。他分享，若有赴日行程計畫，除了施打疫苗，另可自費購買克流感及其他預防藥物，在醫師、藥師指示下服用。

日本 流感病毒 黃立民

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