大S流感併發肺炎猝逝 林氏璧：四大高風險族群必須注意

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提醒，「流行性感冒病毒絕對不能視為小感冒而輕忽他」。

林氏璧在臉書做出4點提醒，第一、流行性感冒病毒絕對不能視為小感冒而輕忽它，它不但傳染力高可以造成大流行，且有可能發生併發症，病毒可能會到肺部造成肺炎、到腦部造成腦炎，或到心臟造成心肌炎等重症。普通的感冒病毒是幾乎不會有併發症產生的。

第二、流感病毒併發的肺炎有兩種，一種是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，偶爾在一些比較年輕的人也會見到，致死率會比較高。第二種是續發性的細菌性肺炎，因為流感而讓我們身體一些防衛機制被破壞後細菌趁機入侵，通常發生在得流感後約一週左右再有進一步惡化出現肺炎的症狀，這種比較可以用抗細菌的傳統抗生素有效治療。

第三、總體來說流感的致死率約是千分之一，主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病，心血管疾病，慢性肺病肝病腎病，肥胖BMI≧30，免疫力低下等）者，這也是我們建議流感疫苗需要施打的對象。大S才48歲實在太年輕，不是很確定有無其他慢性病的風險因子。

第四、日本是不是有流傳比較毒的一株，沒有！台灣日本這一次主要流行的是同一個病毒株：A型流感H1N1，今年的流感疫苗也是有猜中的。

林氏璧說，如同他前幾天和大家報告的，日本這一波流感大流行其實已經確認過了高峰。反而是台灣看往年幾乎都是在過年的人來人往之後會有一波流感流行，天氣也還是很冷，請大家還是不要掉以輕心，特別是家中有風險比較高的家人者。

最後，林氏璧說，不怕一萬只怕萬一，出外旅遊最怕遇到需要緊急醫療的狀況，建議大家還是要把旅平險保好保滿，以備不時之需。寒假還沒結束，希望大家平安健康。