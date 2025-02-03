開春兩岸觀光露曙光？ 觀光署盼小兩會盡快召開

針對日前中國大陸釋出將推動上海與福建團客赴台踩線團消息，交通部觀光署長周永輝3日表示，截至目前仍尚未收到申請，對於小兩會的進度，目前仍由陸委會彙整中，期盼能夠盡快召開，並優先討論旅遊安全、品質與旅遊穩定性。

我國國人赴中國大陸旅遊禁團令尚未解除，但在先看中國大陸文化和旅遊部公布，近期將重新開放福建和上海居民赴台旅行團，目前正積極籌備各項工作，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，提供優質的服務和產品。

對此，周永輝今日出席交通部新春團拜後受訪時提到，對於兩岸觀光進度，還是希望能先透過觀光小兩會進行討論，希望能先聚焦團費、旅遊安全、品質與旅遊穩定性等議題。

針對踩線團的申請，周永暉指出，因為剛開春，目前尚未看到有相關訊息，不過對於接下來的兩岸觀光進展，還是要抱持樂觀態度，希望在新的一年都能夠有比較正向的交流，同時也希望雙方能夠真的能夠透過小兩會討論一下旅遊安全。