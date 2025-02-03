大S猝逝「太年輕」！林氏璧指日流感高峰已過 示警台灣恐正要來一波

今（3日）傳出大S赴日旅遊，卻不幸因流感併發肺炎病逝的消息。對此，旅遊部落客、前台大感染科醫師林氏璧也發文提醒網友，千萬不可輕忽流感病毒。

林氏璧表示，流行性感冒病毒不但傳染性強，可造成大流行，還有造成肺炎、腦炎以及心肌炎等嚴重併發症的風險，這是普通感冒病毒所不能相提並論的。

針對肺炎的部分，林氏璧解釋，流感病毒併發的肺炎有兩種，一種是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，病程較快且致死率較高。第二種是續發性的細菌性肺炎，是流感患者的身體防衛機制被破壞時有細菌趁虛而入，常在罹患流感後約一週發生，用抗細菌的傳統抗生素通常能有效治療。

總體而言，流感的致死率約是千分之一，有重症風險的主要是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及慢性病患者（如糖尿病、心血管疾病、慢性肺病患者及免疫力低下者），這類人建議施打流感疫苗。

林氏璧認為大S才48歲，「實在太年輕」，「不是很確定有無其他慢性病的風險因子」。

林氏璧還強調，本次台灣與日本主要流行的同樣是A型流感H1N1，目前日本的流感大流行已經過了高峰，反而是台灣常在過年後迎來一波流感流行，呼籲網友不要掉以輕心。而在韓國、中國旅遊的人也要注意，這兩地這個冬天都有流感大流行。

此外，林氏璧還提醒網友出外旅遊一定要「把旅平險保好保滿」，以防遇到需要緊急醫療的狀況。