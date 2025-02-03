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踢皮球？食藥署函農業部提供乳品區分依據 農業部：應自行找出

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台紐經濟合作協定今年上路，進口液態乳是否能標示為鮮乳引起爭議。聯合報系資料照片
台紐經濟合作協定今年上路，進口液態乳是否能標示為鮮乳引起爭議。聯合報系資料照片

紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，但進口乳能否標示「鮮乳」爭議至今未解，食藥署強調已函請農業部提供「以30日（或15日）區分鮮乳、ESL乳」方案等科學依據。農業部今反駁，「鮮」字是由衛福部所訂定，科學依據也應由主管單位的食藥署自行找出，而非農業部幫忙找。

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年7月生效，可標示延長保存期限鮮乳、長效鮮乳等是依農業部建議方案的甲案文字。然而可標示「鮮」字引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力，甚至揚言不排除上街抗議。

食藥署指出，近來已多次函請農業部提供「以30日（或15日）區分鮮乳、ESL乳」方案等科學依據，後續將邀集相關部會及專家學者共同召開會議討論取得共識，再辦理後續事宜。

回顧去年4月11日農業部給食藥署的函文顯示，農業部在進口牛乳的標示給予2項建議，針對效期30天以上進口鮮乳得標示「長效鮮乳」的甲案，或是標示「長效乳」的乙案，但也強調基於農產輔導及發展之需求，建請可優先採用乙案。

農業部畜牧司長李宜謙證實食藥署多次來函，請農業部提供標示鮮乳、ESL乳等方案的科學依據，但李宜謙表示，「鮮」字是衛福部所訂定，這本來就沒有所謂科學依據，如果想要科學依據，應該是由標示的主管單位食藥署來找出，而不是農業部幫忙找。

另針對「連鎖飲料業者試辦計畫」，鼓勵業者標示現調飲料所使用的液態乳製品種類及產地，以正面推廣國產鮮乳，李宜謙表示，該計畫將試辦到年底，目前業者給予的回饋都相當正面。

科學 農業部 食藥署

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