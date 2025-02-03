本周兩波強烈大陸冷氣團 氣象署：低溫8度相當濕冷

今天開工，本周有兩波冷氣團報到。中央氣象署預報員葉致均上午指出，第一波強烈大陸冷氣團今天起影響到周三，周五晚上另一波冷氣團南下，強度跟這波差不多，低溫下探8度。

葉致均指出，今天華南雲系東移，北部及東北部降雨，北海岸及大台北山區降雨持續，雨勢較大。中南部多雲，但山區有零星降雨。入夜之後持續降雨，但水氣會逐步減少。

葉致均指出，今天到周三受第一波大陸冷氣團影響，周四之後冷氣團逐漸減弱，但水氣多，回溫不明顯。周五晚上、周六及周日受下一波強烈大陸冷氣團影響，氣溫又下降，相當寒冷。

溫度方面，葉致均說，北台灣今逐步降溫，目前部分地區已有10度、11度低溫，相當寒冷。最冷時間包括今晚到明晨及明晚到後天清晨，中部以北及宜蘭低溫約8到11度，其他地區約12-14度。周三、周四北台氣溫逐漸回升，但水氣多，高溫不超過20度，其他地區約20-22度。

葉致均指出，周五之後下波強冷空氣南下，溫度再降，預估跟這波強度差不多，也是強烈大陸冷氣團。周六、周日受影響偏冷，中部以北及宜蘭低溫8-11度，其他地區12-14度。今晚到明晨中部以北、宜、花普遍有10度以下低溫，竹苗部分地區恐7-8度，明晚到後天清晨仍有10度以下低溫。

降雨方面，葉致均說，今天北部、東北部降雨、山區零星雨。明天是本周水氣最少時候，各地多雲到晴；周三起水氣逐步增多，周四到周六水氣再偏多，北東、山區短暫雨；周日水氣逐步減少，只剩迎風面短暫雨及大台北零星雨。