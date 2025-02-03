快訊

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

開紅盤破功！台股收盤跌830點史上第四慘 半導體、AI族群重災

春節連假長時間用眼 中醫師：中藥搭配針灸紓緩不適

中央社／ 苗栗縣3日電

春節假期許多人長時間看螢幕追劇，導致眼睛乾澀、畏光等症狀，中醫師指出，可經由內服藥物搭配針灸改善，特別是糖尿病視網膜病變、青光眼及乾眼症，能加以緩解。

9天的春節連假結束，苗栗縣為恭紀念醫院中醫科醫師李俐雯今天指出，許多人利用假期長時間看手機、電腦或電視，加上親友聚會、年節活動頻繁，長時間用眼，讓眼部健康問題更加明顯 ，容易出現眼睛乾澀和疲勞，甚至畏光、怕風等不適症狀，儘管以營養補充品和人工淚液緩解，但問題往往無法根本解決。

李俐雯指出，除西醫治療眼科疾病外，中醫眼科療法結合針灸與中藥材，透過調理體質，改善眼部症狀，特別是在乾眼症、青光眼、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等眼科疾病。

李俐雯說，以中醫角度，眼睛乾澀與腎水不足、肝血不潤有關，尤其在更年期女性中較為常見，透過補腎藥「杞菊地黃丸」來改善，部分乾眼症患者與自體免疫疾病有關，如乾燥症候群、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎等，這些病症可能伴隨全身性症狀，治療時需要綜合考量，常用藥方如「加味逍遙散」，可減輕由自體免疫疾病引起的發炎反應。

對於乾眼症，李俐雯表示，也可透過針灸來調理，施針於承泣穴來增加眼睛的濕潤感。此外，眼眶周圍的攢竹、絲竹空等穴位也是常見的針灸選擇。她強調，只要選擇經驗豐富且合格的中醫師，這些針灸穴位位於眼眶周圍，施針深度安全，不會對眼部造成損傷。

根據中國醫藥大學附設醫院研究顯示，針灸療法能緩解眼壓，並在持續針灸後穩定眼壓，改善使用眼藥水可能引起的不適症狀。此外，針灸還能調節眼底微循環，改善視網膜血流，有助於保護視神經。

中醫師指出，黃斑部病變嚴重者會導致視力模糊或失明，中醫在治療時，會使用枸杞、黨參、當歸、麥冬等中藥材，促進視網膜的血液循環，活絡氣血。加上針灸與眼部按摩的輔助，達到疏肝明目、改善視力的效果。

李俐雯提醒，應避免長時間盯著手機或電腦螢幕，並遵循20-20-20法則，每20分鐘看遠處約20英尺（約6公尺）外的物體，保持20秒鐘，幫助眼睛放鬆。另外，每天以毛巾熱敷眼睛約3分鐘，能促進血液循環、分泌淚液，讓眼睛感到更舒適。

中醫 醫師 針灸

延伸閱讀

初六開工日遇「立春」 中醫：多吃蔥蒜助陽氣生發

如何克服春節後開學症候群 中醫師提因應方法：先睡飽再說

歲末採買年貨　吳思賢中藥補身、Amanda不怕催婚

32歲早發性卵巢衰竭 中醫調理服藥求子成功

相關新聞

高雄飛熊本首航 立委許智傑：和謝世謙一起爭取的

民進黨立委許智傑團隊今天由執行長許智善率隊20人，搭乘高雄、熊本首航班機到日本參加首航儀式；許智傑透過新聞稿指出，這是他...

大S流感驟逝驚爆 醫籲免疫低者注意

流感併發重症非年長者獨有，年輕人也要注意！藝人徐熙媛（大S）驚傳因流感併發肺炎過世，享年48歲，對此，前台大感染科醫生林氏璧分析，日本與台灣都是A型H1N1，台灣春節後恐有流行期，民眾不要掉以輕心，長

8種大比薩199元、手搖飲買1送1！8間餐飲「開工優惠」

新年連假結束，讓人打不起精神嗎？包括必勝客、肯德基、路易莎等多個品牌，紛紛推出開工優惠，提供有大比薩199元、咖啡寄杯8...

大S流感併發肺炎不治 醫：症狀之外血氧濃度指數可測病情

台灣演藝圈今最震撼新聞首推藝大S徐熙媛罹患流感併發肺炎不治，各家醫院紛紛提醒民眾，流感並非一般感冒，可能引發肺炎、心肌炎...

大S驟逝 醫：台灣醫療較方便 流感重症插管或葉克膜可全力救回來

藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉...

大S流感併發肺炎病逝 台中衛生所電話接不完、都是問這件事

受大S因流感併發肺炎病逝日本的消息影響，台中市衛生局各衛生所今天一早起電話接不完，且都是詢問還有沒有疫苗可以打的電話。衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。