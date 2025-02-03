快訊

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

開紅盤破功！台股收盤跌830點史上第四慘 半導體、AI族群重災

春節結束開市首日 菜價親民高麗菜每顆60多元

中央社／ 台北3日電

今天是春節連假結束開市首日，台北果菜批發市場蔬菜交易均價每公斤新台幣26.4元，高麗菜每公斤9.1元，超市量販店每顆零售60元左右。高麗菜價親民，農糧署持續注意產銷情況。

農業部農糧署官網顯示，春節後開市首日，台北果菜批發市場今天整體蔬菜供應量達1611公噸左右，高於平日平均1200、1300公噸水平以上，以滿足交易需求。

整體蔬菜交易均價今天每公斤26.4元，比春節前最後一天1月27日的28.8元再降低、跌幅8.4%。

其中葉菜類交易均價今天每公斤14.2元，也比1月27日的17.7元低、跌幅19.6%。指標菜高麗菜今天每公斤9.1元，比1月27日的13.6元再跌4.5元、跌幅32.9%。傳統市場零售價每台斤約24、25元，超市量販店每顆約60元上下。

農糧署副署長姚志望說明，雖然高麗菜交易均價每公斤低於10元，不過目前監控價每公斤6.2元，仍有盈餘，預計再一週學校陸續開課，交易需求會增加，應不至於低於監控價，但也會持續注意產銷情況，近期菜價親民，民眾可多享用。

往年盤商入秋後會綁定產區大量生產，一旦價格崩盤再訴求政府收購，為杜絕惡習，即便崩盤，農業部已不再收購高麗菜，而是監控栽種量，將資訊提供給產地預警，自主調控避免產銷失衡。

均價 農糧署 高麗菜

延伸閱讀

春節9天澎湖空中疏運8萬人 今再開54班往返台灣本島

鞭炮禁制區山腳國小跑道幾乎年年春節挨炸 校方捏冷汗

高麗菜營養豐富可天天吃嗎？營養師揭可避免脹氣食用方式

過年前高麗菜、青花菜價跌 豬肉漲價...口袋要更深

相關新聞

高雄飛熊本首航 立委許智傑：和謝世謙一起爭取的

民進黨立委許智傑團隊今天由執行長許智善率隊20人，搭乘高雄、熊本首航班機到日本參加首航儀式；許智傑透過新聞稿指出，這是他...

大S流感驟逝驚爆 醫籲免疫低者注意

流感併發重症非年長者獨有，年輕人也要注意！藝人徐熙媛（大S）驚傳因流感併發肺炎過世，享年48歲，對此，前台大感染科醫生林氏璧分析，日本與台灣都是A型H1N1，台灣春節後恐有流行期，民眾不要掉以輕心，長

8種大比薩199元、手搖飲買1送1！8間餐飲「開工優惠」

新年連假結束，讓人打不起精神嗎？包括必勝客、肯德基、路易莎等多個品牌，紛紛推出開工優惠，提供有大比薩199元、咖啡寄杯8...

大S流感併發肺炎不治 醫：症狀之外血氧濃度指數可測病情

台灣演藝圈今最震撼新聞首推藝大S徐熙媛罹患流感併發肺炎不治，各家醫院紛紛提醒民眾，流感並非一般感冒，可能引發肺炎、心肌炎...

大S驟逝 醫：台灣醫療較方便 流感重症插管或葉克膜可全力救回來

藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉...

大S流感併發肺炎病逝 台中衛生所電話接不完、都是問這件事

受大S因流感併發肺炎病逝日本的消息影響，台中市衛生局各衛生所今天一早起電話接不完，且都是詢問還有沒有疫苗可以打的電話。衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。