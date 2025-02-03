春節結束開市首日 菜價親民高麗菜每顆60多元
今天是春節連假結束開市首日，台北果菜批發市場蔬菜交易均價每公斤新台幣26.4元，高麗菜每公斤9.1元，超市量販店每顆零售60元左右。高麗菜價親民，農糧署持續注意產銷情況。
農業部農糧署官網顯示，春節後開市首日，台北果菜批發市場今天整體蔬菜供應量達1611公噸左右，高於平日平均1200、1300公噸水平以上，以滿足交易需求。
整體蔬菜交易均價今天每公斤26.4元，比春節前最後一天1月27日的28.8元再降低、跌幅8.4%。
其中葉菜類交易均價今天每公斤14.2元，也比1月27日的17.7元低、跌幅19.6%。指標菜高麗菜今天每公斤9.1元，比1月27日的13.6元再跌4.5元、跌幅32.9%。傳統市場零售價每台斤約24、25元，超市量販店每顆約60元上下。
農糧署副署長姚志望說明，雖然高麗菜交易均價每公斤低於10元，不過目前監控價每公斤6.2元，仍有盈餘，預計再一週學校陸續開課，交易需求會增加，應不至於低於監控價，但也會持續注意產銷情況，近期菜價親民，民眾可多享用。
往年盤商入秋後會綁定產區大量生產，一旦價格崩盤再訴求政府收購，為杜絕惡習，即便崩盤，農業部已不再收購高麗菜，而是監控栽種量，將資訊提供給產地預警，自主調控避免產銷失衡。
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