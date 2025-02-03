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48歲大S得流感驟逝！醫揭年輕族群重症致死率 7類人尤其當心

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師提醒民眾若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛等症狀，務必要立刻就醫。示意圖／ingimage
黃軒醫師提醒民眾若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛等症狀，務必要立刻就醫。示意圖／ingimage

大S（徐熙媛）今（3日）驚傳因流感併發肺炎病逝，享年48歲，小S透過訊息證實死訊。對此，胸腔暨重症專科黃軒醫師發文，指出各年齡層流感併發重症的發生率和死亡率，也列舉出哪些年輕人容易併發重症，最後提醒若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛等症狀，務必要立刻就醫。

黃軒醫師在臉書發文，表示流感並不是小感冒，年輕人也可能成為重症患者。根據臨床數據顯示，不只老年人，年輕人也可能因流感發展成重症並致命，以在同一流感季節中，流感併發重症的累積死亡率來看，每十萬人口，7到18歲約0.33例、19到24歲約0.06例、25到49歲約0.44例。他強調，年輕人因流感併發重症導致死亡的機率雖然較低，仍需重視。

黃軒列舉出得流感容易併發重症的年輕患者類型，特別是具有慢性病或免疫功能低下者更需注意：

1、有氣喘、慢性肺炎，如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化的患者

2、有肥胖問題，BMI大於30，研究顯示肥胖者流感重症率較高

3、有糖尿病、心血管疾病的患者

4、正在服用免疫抑制藥物的患者

5、懷孕婦女，孕婦出現併發症的風險明顯較高

6、熬夜、壓力大、生活習慣不佳，導致免疫力下降更容易惡化

7、有因流感住院病史

此外，黃軒分享年輕人預防流感重症的秘訣：

1、施打流感疫苗

流感疫苗每年都要施打一次，因為病毒株變異快速，每年流行的病毒也不一樣，打疫苗可減少得流感風險，感染後也能降低重症機率。

2、保持良好衛生習慣

多洗手，不要接觸被病毒汙染的物品，如出現咳嗽、打噴嚏症狀要遮住口鼻，更不要直接用手接觸眼睛、鼻子和嘴巴。

3、增強免疫力

規律作息、健康飲食、適量運動、避免熬夜是關鍵，可以增強自身的免疫力，長期壓力大的人容易感染流感，多攝取蔬果、維生素C、蛋白質等營養素也對預防流感有幫助。

4、及早使用抗病毒藥物

如果確診流感，要在48小時內服用抗病毒藥物，能縮短病程，減少併發症。

黃軒最後表示，年輕人千萬別輕忽流感，流感並非「小感冒」，可能在短時間內就奪走生命，預防勝於治療，流感疫苗是最有效的防護措施，當感到身體不適，特別是呼吸困難、胸痛、極度疲憊，一定要立刻就醫。

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