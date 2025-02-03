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大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

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大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今年48歲大S(徐熙媛)，年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民說，流感併發肺炎死亡，這發生在48歲的民眾身上，很少見的。（取材自微博）
今年48歲大S(徐熙媛)，年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民說，流感併發肺炎死亡，這發生在48歲的民眾身上，很少見的。（取材自微博）

藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。「真的是很意外。」台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民說，相關報導大S是流感併發肺炎死亡，「這發生在48歲（大S今年48歲）民眾身上，相當少見」。

黃立民說，一般來說，併發肺炎多發生在年長者，因此，這需要進一步釐清，大S有沒有其他慢性病史，或是日常生活、飲食、用藥、壓力等其他方面的原因，造成免疫力不佳的情形。

黃立民說，若是流感併發重症死亡，常見感染仍為心肌炎、腦炎等，肺炎真的並不常見，「大S的情形，真的是一個非常不好的狀況」，多年前有一名20多歲年輕人在台東，也為流感併發重症死亡，但該名年輕人為肥胖，原本就是免疫力不佳的高危險族群。

不過，今年全球流感疫情確實嚴重，包括台灣、日本等國。黃立民指出，流感疫情的正常情形應是流行3個月就要停了，但受到新冠疫情後，免疫負債的影響，「國內流感疫情已持續半年，都停不下來」，相較於流感病人說，併發重症患者也會增加。

「如果要預防流感，一定要盡速施打疫苗。」黃立民說，國內18至50歲族群幾乎沒有施打疫苗，反而是18歲以下、50歲以上的人打得多，建議出現發燒、全身不舒服、發冷、肌肉痠痛，以及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡速就醫，若確診為流感應服用克流感治療，以緩解症狀，降低死亡風險。

胸腔內科醫師蘇一峰也在臉書指出，臨床上得到流感，一般人是以發燒、肌肉痠痛、呼吸道症狀為主，如果併發肺炎就可能轉成重症，他最近也是有治療二、三個流感重症，有被插管後面也成功拔管，不過都是高齡的老人家，如果是免疫力正常，沒有慢性病的中年人，流感重症機會應該是百分之一。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，依以往經驗，春節過後將會有一波流感疫情，對於併發重症情形，一定要提高警覺。

流感 疫情 黃立民

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