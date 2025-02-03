全台凍番薯！15縣市低溫特報 到明晚恐10度以下

冷！受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署針對全台15縣市發布低溫特報，到明晚恐10度以下。

氣象署指出，3日強烈大陸冷氣團南下，4日、5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(3)日至明(4日)晚苗栗以北、宜蘭及花蓮局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號(寒冷)：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。