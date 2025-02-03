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離島開出千萬大獎！全家統一發票本期幸運兒花130元買咖啡就中獎
開工來對獎！全家便利商店本期113年11、12月中獎發票，共有9位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，其中1組更獎落離島的全家澎湖尚洪店，幸運兒花費130元購買2杯Let’s Café慢煮焦糖拿鐵即中獎；另一組千萬大獎則於全家彰化新再安店開出，消費者僅花費100元就幸運成為千萬得主。
特獎200萬元則分別獎落於全家中和新后店與后里新中興店，兩位幸運得主皆僅花費百元內就將200萬大獎抱回家。頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為全家林口新高中店、壽豐東華店、官田雄壯店、湖口新工業店、高雄漁港店，最低僅花費40元購買奇異筆就幸運中獎，其餘購買品項則多為鮮食及飲料等商品。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1組，位於湖口向漾店，幸運得主使用環保杯購買4杯全家Let’s Café經典美式，花費百元左右就幸運抱走100萬大獎。
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