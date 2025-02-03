快訊

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

春節期間急診忙到炸 醫揭不少「這情形」幾乎要報警了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學說，「這幾天全台的急診真的忙到炸」，今年春節期間，不少民眾在急診不耐久候，常與醫護人員發生爭執，其中有3次幾乎要到報警的程度。本報資料照片
振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學說，「這幾天全台的急診真的忙到炸」，今年春節期間，不少民眾在急診不耐久候，常與醫護人員發生爭執，其中有3次幾乎要到報警的程度。本報資料照片

今年春節期間，醫院急診被患者塞爆，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學表示，「這幾天全台的急診真的忙到炸」，但許多民眾認為，來到急診就醫，就是可以馬上看到醫師，但實際情形並非如此，今年春節期間，不少民眾在急診不耐久候，常與醫護人員發生爭執，其中有3次幾乎要到報警的程度。

究竟民眾到急診就醫，到底要等多久，田知學指出，急診不是「先來先看」，而是「危急優先」。如果大家的資訊是對等的，會有更少的誤解和錯誤期待，也能更理解為什麼急診會「等這麼久」；急診看診流程，當病患到急診後，第一步不是直接看醫師，而是量血壓、體溫等生命徵象，並進行分級檢傷。這個「分級」決定了就診順序，而非單純以「掛號順序」來決定誰先被看診。

田知學說，分級檢傷後，將會標示看診時間，而標示的時間是「從掛號到醫師開始看診的等待時間」，並不代表整個急診流程的時間，但許多民眾會誤解為在那時間內完成所有看診及檢查。一般來說，分級檢傷分為5級，最嚴重的病人可以馬上看到醫師，但最輕微的可以需要等2小時。

至於，為什麼在急診室看診時間總是超過2小時？田知學指出，當急診醫師看診後，若需進一步檢查或治療，就要和其他類似等級的病人一起等待，像是檢驗報告通常要30分鐘到 2 小時才會出來。如果需要住院，但病房沒有空床，病人就只能在急診繼續等，甚至可能長達數天。

田知學說，急診醫師是同時處理無數個病人，可能必須同時照顧10至20位病人，要評估病況、下指令、檢查結果出爐後調整治療方向，並應對隨時進來的緊急狀況。門診醫師是看完一位病人後，才進行下一位病人的診療；但急診醫師需要在「多人同時進行」的情況下，不斷調配資源、搶救、診斷，這就是急診運作模式的不同。

田知學說，所有的急診醫護人員真的在全力以赴照顧病人，也請大家多一點耐心，互相體諒，讓急診的醫療資源用在最需要的地方。

春節 醫師

延伸閱讀

春節十大急診症狀 第一時間判斷掌握黃金救援時間

鞭炮禁制區山腳國小跑道幾乎年年春節挨炸 校方捏冷汗

台商春節聯誼 賴清德總統將出席

初五拚免開工！大樂透頭獎上看1.6億 春節大小紅包獎號一次看

相關新聞

台灣冷日本明起下雪 鄭明典：極地氣團出海

結束九天過年假期今天開工，台灣今起受強烈大陸冷氣團影響，下探8度，影響到周三。周四、周五回溫，緊接著周末還有一波可能更強...

進口乳標示未定 酪農揚言上街

紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，但進口乳能否標示「鮮乳」爭議至今未解，再研議等理由引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力，...

開工日不平靜！民眾夢中驚醒 台南凌晨2地震「最大規模4.1」

開工第一天就不平靜，台南東山繼凌晨3時32分發生規模4地震後，清晨6時2分再度發生規模4.1地震，台南楠西及嘉義大埔最大...

反覆拉肚子一整年…癥結竟在保溫瓶！網提醒：對嘴喝就有細菌

拉肚子是相當折磨人的一件事，近日有網友發文，表示自己拉肚子近一年，最後發現問題居然出在自己常用的保溫瓶上！

醫師：開工再一波流感高峰

年節期間，急診患者暴增，醫師統計，最近一周急診病患人數較平常增加一至三成，以腸胃道及呼吸道疾病為主，且流感併發重症患者明...

冷氣團接力來襲 周三最冷8度

春節連假結束，開工首周就要面對強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，強烈冷氣團今南下，北部、東北部濕冷，氣溫一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。