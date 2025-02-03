春節期間急診忙到炸 醫揭不少「這情形」幾乎要報警了

今年春節期間，醫院急診被患者塞爆，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學表示，「這幾天全台的急診真的忙到炸」，但許多民眾認為，來到急診就醫，就是可以馬上看到醫師，但實際情形並非如此，今年春節期間，不少民眾在急診不耐久候，常與醫護人員發生爭執，其中有3次幾乎要到報警的程度。

究竟民眾到急診就醫，到底要等多久，田知學指出，急診不是「先來先看」，而是「危急優先」。如果大家的資訊是對等的，會有更少的誤解和錯誤期待，也能更理解為什麼急診會「等這麼久」；急診看診流程，當病患到急診後，第一步不是直接看醫師，而是量血壓、體溫等生命徵象，並進行分級檢傷。這個「分級」決定了就診順序，而非單純以「掛號順序」來決定誰先被看診。

田知學說，分級檢傷後，將會標示看診時間，而標示的時間是「從掛號到醫師開始看診的等待時間」，並不代表整個急診流程的時間，但許多民眾會誤解為在那時間內完成所有看診及檢查。一般來說，分級檢傷分為5級，最嚴重的病人可以馬上看到醫師，但最輕微的可以需要等2小時。

至於，為什麼在急診室看診時間總是超過2小時？田知學指出，當急診醫師看診後，若需進一步檢查或治療，就要和其他類似等級的病人一起等待，像是檢驗報告通常要30分鐘到 2 小時才會出來。如果需要住院，但病房沒有空床，病人就只能在急診繼續等，甚至可能長達數天。

田知學說，急診醫師是同時處理無數個病人，可能必須同時照顧10至20位病人，要評估病況、下指令、檢查結果出爐後調整治療方向，並應對隨時進來的緊急狀況。門診醫師是看完一位病人後，才進行下一位病人的診療；但急診醫師需要在「多人同時進行」的情況下，不斷調配資源、搶救、診斷，這就是急診運作模式的不同。

田知學說，所有的急診醫護人員真的在全力以赴照顧病人，也請大家多一點耐心，互相體諒，讓急診的醫療資源用在最需要的地方。