台灣燈會期間限定 半日遊行程開放轉機旅客申請

配合今年台灣燈會在桃園，交通部觀光署將在12日到23日推出台灣燈會限定半日遊行程，將由導遊帶過境旅客搭乘機捷前往燈區參觀，旅客在抵台前可到網站申請，或抵台當天視報名狀況現場報名。

桃園國際機場於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩國境解封，旅客量持續攀升，轉機旅客量也屢創新高，113年截至11月轉機旅客量已突破625萬人次，依區域別統計，前3名分別是北美約占39.8%，東南亞及南亞約占36.9%，東北亞則約占7.1%。

為了要吸引轉機旅客留在台灣觀光，觀光署針對過境旅客規劃台灣觀光半日遊，並在今年推出台灣燈會限定遊程。

觀光署指出，今年的半日遊的團體導覽行程共有2種，分別為上午台北百年輝煌之旅，景點包含龍山寺、自由廣場、永康街；下午則是台灣文化藝術之旅，景點包含鶯歌老街、新北市美術館或鶯歌光點美學館及三鶯之心。

觀光署表示，如果下午行程預約人數在2人以下，改成台灣閔南建築及購物之旅或台灣日式建築及購物美食之旅，由導遊帶領旅客搭乘機捷走訪鄰近景點。

觀光署表示，今年在台灣燈會期間（2月12日至2月23日）也推出限定行程，將由導遊帶領旅客搭乘機捷前往燈區參觀。

觀光署說，團體導覽方面，將待旅客造訪台灣燈會周邊探索及華泰名品城或環球購物中心。

觀光署表示，轉機旅客在4人以下要參加半日遊行程，可以在抵台前5天到90天，到半日遊網站申請，或抵台當天洽詢桃機旅客服務中心是否有空位並現場登記報名；5人以上的團體旅客則必須再抵台前10天以電子郵件向觀光署提出申請或透過駐外辦事處、航空公司代為提出專案申請。