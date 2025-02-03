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可樂旅遊開工紅包 自由行最高折1888、高鐵假期66折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
可樂旅遊推出「財蛇到開工紅包大放送」，指定商品最高現折1888元。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊推出「財蛇到開工紅包大放送」，指定商品最高現折1888元。圖／可樂旅遊提供

今天開工，可樂旅遊推出「財蛇到開工紅包大放送」快閃活動，會員於今天早上9時至晚間11時59分至指定活動網頁（https://colatour.tw/keMpeqv），即可領取高鐵假期66折、全球訂房88折等多個開工紅包大禮，開工紅包僅限今天使用，以高鐵假期為例，單筆最高折1000元。

可樂旅遊今推出「財蛇到開工紅包大放送」快閃活動，凡可樂旅遊會員今早9時至晚間11時59分，前往指定活動網頁，即可領取Club Med每人現折1888元、國外自由行888元、國內自由行188元、國際機票188元、高鐵假期66折、全球訂房88折、全球票券88折等開工紅包大禮。

可樂旅遊表示，開工紅包僅限2月3日當天使用，高鐵假期單筆最高折1000元，全球訂房單筆最高折800元，全球票券單筆最高折500元，適用出發日期為2月3日至12月31日，但國外票券及高鐵假期以各商品可訂購效期為主。

訂房 開工紅包 高鐵

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