第4個2000萬頭獎開出！ 30歲台北男見財神招手落袋

台彩今天表示，第4張2000萬刮刮樂頭獎獎落台北市，是由30歲男生在「伍來八彩券行」刮出。

據伍來八彩券行代理人李小姐表示，這名30多歲幸運男子，剛好經過彩券行時，被店門口擺放的財神爺吸引，他覺得財神爺對他招手，於是入店買了3張「2000元」刮刮樂。

男子刮連三張手痠，要店家掃碼，沒想到他刮中了頭獎2千萬元。李小姐與其他客人都相當興奮，紛紛祝賀他，唯獨幸運兒相當冷靜，淡定的直說「真的？假的？」。

卅歲男子的第1張刮刮樂中5000元，再刮第2張中2000元，刮到第3張時因手痠便直接請代理人用投注機掃描票面上的QR code，這時機器響起不同以往的中獎音效，幸運兒再刮開後赫然中了頭獎2000萬元。