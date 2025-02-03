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青年狂吃30多隻生蠔腹瀉數小時…現急性腎衰竭 醫曝致病危急原因

香港01／ 文／喬納森
生蠔不宜吃過量！台灣有年輕男子與友人吃海鮮，狂吃了30多隻燒生蠔，回家後開始肚瀉，在數小時「噴射30次」，虛弱得要叫救護車去醫院求診。 圖／ingimage
生蠔不宜吃過量！台灣有年輕男子與友人吃海鮮，狂吃了30多隻燒生蠔，回家後開始肚瀉，在數小時「噴射30次」，虛弱得要叫救護車去醫院求診。 圖／ingimage

生蠔不宜吃過量！台灣有年輕男子與友人吃海鮮，狂吃了30多隻燒生蠔，回家後開始肚瀉，在數小時「噴射30次」，虛弱得要叫救護車去醫院求診。醫生診斷他為「細菌性腸炎」，更出現敗血性休克及急性腎衰竭，情況相當危急，最後須住院超過1星期才康復出院。

吃30多隻燒蠔 數小時狂瀉30次

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中講述病例，指有20多歲青年，與友人吃海鮮時，狂吃了30多隻燒生蠔，回家2小時後開始肚瀉，在數小時內狂肚瀉了30次，他虛弱得要叫救護車送院。

出現敗血性休克及急性腎衰竭

葉秉威醫生指診斷青年出現「細菌性腸炎」，推測他吃了不潔食物，或於烹煮過程中未充分煮熟，或是生菌數過量所導致。青年當時已陷入敗血性休克及出現急性腎衰竭，情況極為危急。葉秉威當時感到驚訝，「一個20幾歲的年輕人，吃成這樣當然很嚴重」，立即給了抗生素、打點滴，再加入升壓藥控制病情，青年須治療超過1星期才康復出院。

節日吃至6、7分飽　太油膩食物令腸胃不適

葉秉威醫生又指近來多節日，若大吃大喝易會引發肚子不舒服，出現脹氣、惡心想吐，加上汲取過高熱量引發的肥胖問題。葉秉威醫生建議不要吃太飽，吃至6、7分飽就足夠，不要吃太油膩的食物，易使胃部蠕動變得很慢，造成腸胃不適症狀。

至於熱量問題，他建議可減少進食精緻澱粉、精緻碳水類食物，盡量以原型食物為主；此外，吃飯順序建議先吃菜、再吃肉，最後才吃澱粉，才能吃得飽，又不會因熱量過剩而變胖。

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文章授權轉載自《香港01》

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