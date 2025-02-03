台灣冷日本明起下雪 鄭明典：極地氣團出海

結束九天過年假期今天開工，台灣今起受強烈大陸冷氣團影響，下探8度，影響到周三。周四、周五回溫，緊接著周末還有一波可能更強的冷氣團報到。不少民眾覺得，冷氣團一波波，似乎沒有斷過，今年冬天真的冷。至於日本媒體報導，明起北日本到西日本也有寒流報到，日本海測有警報級大雪及暴風雪，相當寒冷。

今天立春，但天氣這麼冷。中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，日本海出現逆時針旋轉雲系，中心空洞類似"颱風眼"，這是"極地低壓"的特徵。產生原因是極地氣團出海，極地冷空氣流經海面，海面溫度相對溫暖，下暖上冷產生強對流，對流加強區域輻合促成低壓發展，這種低壓內部沒有鋒面結構，和溫帶氣旋不同，氣象上稱為"極地低壓"，常給日本帶來強烈暴風雪和低溫。