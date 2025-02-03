快訊

川普放話不惜動武掌控巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽「一帶一路」

初六上班了！「開工紅包」招財撇步公開 讓你「做小事發大財」錢包賺滿滿

NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊

聽新聞
0:00 / 0:00

反覆拉肚子一整年…癥結竟在保溫瓶！網提醒：對嘴喝就有細菌

聯合新聞網／ 綜合報導
拉肚子是相當折磨人的一件事，近日有網友發文，表示自己拉肚子近一年，最後發現問題居然出在自己常用的保溫瓶上！圖/123RF
拉肚子是相當折磨人的一件事，近日有網友發文，表示自己拉肚子近一年，最後發現問題居然出在自己常用的保溫瓶上！圖/123RF

拉肚子是相當折磨人的一件事，近日有網友發文，表示自己拉肚子近一年，最後發現問題居然出在自己常用的保溫瓶上！

原PO在Dcard發文，表示自己從去年三月起就一直拉肚子，但不論是吃西藥還是中藥，都只能暫時緩解症狀，無法根治。就這樣過了快一年，原PO在醫生的建議下決定照大腸鏡，還發現他的腸子因為長期發炎，長了好幾顆發炎性瘜肉。

原PO現在認為問題出在自己的保溫瓶上。他表示自己當時經常用保溫瓶裝茶類的飲料，且會放置過夜。由於擔心用奶瓶刷清洗會殘留洗碗精，原PO一直沒有刷保溫瓶，第二天要使用時也只是簡單用水沖洗。

直到今年，原PO開始用洗碗精和奶瓶刷清洗保溫瓶，發現自己居然不再拉肚子了，這才找到問題所在。原PO也提醒網友，千萬別像自己一樣懶，不然會花一堆錢還要一直拉肚子。

有許多網友表示沒想過會有著麼大的衛生隱患，「我真的很懶，覺得裝個水沒什麼就很少認真刷洗，沒想到這個也有很大的隱患」、「但我也很怕洗碗精沖不乾淨所以很少洗，只有每天換水搖一搖而已」、「我都只裝水，每天都用水沖洗而已，就是裝一些水再鎖緊搖一搖而已，裡面沒刷過，喝好幾年了，看來要來刷了」。

有網友提醒，如果有用杯子對嘴喝水，就可能有細菌殘留，「口水充滿細菌，所以對口喝的保溫瓶水一定會被細菌污染」、「口水中的細菌也會在保溫水中繁衍喔！培養皿的概念～盡量用倒進嘴裡不碰到瓶口的方式喝水」。

也有醫生提醒，潮濕的表面易使微生物聚集，形成「生物膜」，會污染存瓶中的飲用水，建議民眾可將全不鏽鋼的保溫瓶放在加入碳酸鈉的熱水中浸泡，等待1-2小時再清洗乾淨；若是塗層式的內膽則應該避免使用小蘇打、檸檬酸及過碳酸鈉大力刷洗，以免破壞塗層。

還有人分享自己清洗杯子的方式，「生活小妙招：杯子水壺很髒，可以買清洗假牙的那個錠，放一顆泡24小時加洗碗精刷，保證超乾淨跟新的一樣，記得用熱水泡」、「怕殘留可以買寵物或嬰兒用的酵素洗碗精或奶瓶清洗劑，有不太起泡的劑型，溫熱水沖很快乾淨」。

Dcard 拉肚子 洗碗精 醫生

延伸閱讀

放生餵食成榮星花園隱患 志工溝通宣導生態觀念

新竹知名餐飲店遭爆闆娘對嘴喝完再上菜 業者澄清這樣說

夜歸女火車站遭街友口水攻擊眼睛發炎 新竹警火速逮人

賴清德送暖暖包 韓國瑜：應該送我一頂假髮 很冷啊！

相關新聞

台灣冷日本明起下雪 鄭明典：極地氣團出海

結束九天過年假期今天開工，台灣今起受強烈大陸冷氣團影響，下探8度，影響到周三。周四、周五回溫，緊接著周末還有一波可能更強...

進口乳標示未定 酪農揚言上街

紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，但進口乳能否標示「鮮乳」爭議至今未解，再研議等理由引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力，...

開工日不平靜！民眾夢中驚醒 台南凌晨2地震「最大規模4.1」

開工第一天就不平靜，台南東山繼凌晨3時32分發生規模4地震後，清晨6時2分再度發生規模4.1地震，台南楠西及嘉義大埔最大...

反覆拉肚子一整年…癥結竟在保溫瓶！網提醒：對嘴喝就有細菌

拉肚子是相當折磨人的一件事，近日有網友發文，表示自己拉肚子近一年，最後發現問題居然出在自己常用的保溫瓶上！

醫師：開工再一波流感高峰

年節期間，急診患者暴增，醫師統計，最近一周急診病患人數較平常增加一至三成，以腸胃道及呼吸道疾病為主，且流感併發重症患者明...

冷氣團接力來襲 周三最冷8度

春節連假結束，開工首周就要面對強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，強烈冷氣團今南下，北部、東北部濕冷，氣溫一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。