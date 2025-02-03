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今立春強烈大陸冷氣團影響到周三 天氣風險：周末再一波冷氣團也濕冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今開工強烈大陸冷氣團影響到周三，周末再一波冷氣團也濕冷。本報資料照片
今開工強烈大陸冷氣團影響到周三，周末再一波冷氣團也濕冷。本報資料照片

今天是立春，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天起台灣受強烈大陸冷氣團影響，氣溫下降，今濕冷但明起轉乾冷。周末再一波冷氣團南下，北部及東北部仍會濕冷。

林孝儒指出，今天至周三台灣受強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑轉冷，預測北部及東北部高溫約13-16度，低溫約10-12度；中南部及東南部高溫約15-20度，低溫約11-14度，北部降溫幅度最為顯著，越往南氣溫下降趨勢較小，但日夜溫差較大。

此外，林孝儒指出，今日受華南雲系東移影響，各地天氣多雲或陰，並伴有局部短暫陣雨，僅南部及東南部有機會見到陽光，外出建議攜帶雨具備用。不過，隨著華南雲系遠離及乾空氣逐步移入，周二、周三降雨趨於緩和，各地天氣轉為晴或多雲。

林孝儒指出，冷氣團預計周四、周五減弱，各地氣溫可望回升2至4度，但早晚仍偏涼，需持續注意保暖。環境水氣仍較多，北部及東部容易有短暫陣雨，中南部天氣則以多雲時陰為主，但山區亦有短暫陣雨機會。

不過，林孝儒說，周末又將迎來新一波冷氣團南下，屆時氣溫將再度下降，北部及東北部天氣又是較濕冷天氣型態，需持續關注後續天氣變化，提前做好保暖準備。

冷氣團 氣溫

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