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春節十大急診症狀 第一時間判斷掌握黃金救援時間

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向醫護人員們致敬！

農曆春節是一年當中最重要的節日，急診室猶如醫護人員的主要戰場，走道間甚至可能排滿病床，分秒必爭地地應對各種突發狀況，包括呼吸道疾病、腸胃不適、燒燙傷等，可能讓急診量暴增。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點春節急診十大症狀；春節是團圓的時刻，更要守護健康，若遇到突發狀況時，不至於手忙腳亂！

No.10 腸道疾病

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家家戶戶大魚大肉，熱鬧聚餐，但暴飲暴食或吃了不乾淨的食物，常引發腹痛、腹瀉，甚至急性腸胃炎，讓腸道疾病成了急診常見的麻煩事，網友表示「用肥皂或洗手乳洗手，用餐進食前就是連自己跟小孩都抓去洗手」、「全家年初中一輪，小孩輪流噴射吐」、「春節期間已得大人小孩吐拉一波」。

腹痛雖然常見，但是否需要急診取決於症狀嚴重程度與伴隨現象。奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻指出，輕微腹痛可先休息觀察，避免不必要的恐慌；若出現以下危險信號，應立即就醫，包含突發且持續加重的劇痛嘔血黑便大量出血，可能為消化道出血；持續嘔吐影響進食與補水，易導致脫水；高燒黃疸腹部腫塊，須警惕膽囊、肝臟或腸道感染；合併胸痛、呼吸困難或意識改變，可能涉及心血管問題。

No.9 消化不良

春節大吃大喝後，肚子彷彿吹滿氣的氣球，脹到坐也不是，站也難受。奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，這些症狀通常與飲食過量、進食過快或過多高油高糖飲食有關，要改善，其實不難，可以從少量多餐開始，避免一次吃太多，並養成細嚼慢嚥的習慣，減少吞入空氣；遠離碳酸飲料、咖啡以及過於油膩或高糖的食物；飯後散步10到15分鐘，也能幫助腸胃更順暢運作。

如果感覺脹氣，王醫師建議不妨用溫熱毛巾敷腹輕柔按摩，甚至喝杯溫開水或生薑茶，能有效緩解不適；秀傳醫院中醫師邱伯恩補充，也可試著按壓「合谷穴」或「足三里穴」，有助促進消化；不過，避免脹氣最有效的方法，還是細嚼慢嚥，才能讓佳節輕鬆愉快，網友認為「隨著年齡增長真的要愈來愈節制 不然身體是絕對吃不消」、「我也容易胃痛脹氣，我是吃飯盡量慢慢吃，然後不要太晚吃」。

No.8 眩暈

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春節團聚時光最美好，但熬夜、飲食不規律可能引發眩暈，一早醒來天旋地轉、站不穩，讓人心慌，網友回憶到「睡醒一個翻身要起床，快速的360度旋轉使我身體無法平衡，一直向左邊傾倒，我第一時間以為我要腦中風了！嚇死我！」「我被診斷疑似梅尼爾氏症，一般暈狀況大概像坐船遇浪搖晃的感覺，嚴重的話看東西是有殘影而且完全動彈不得」。

東華醫院急診室醫師吳仁凱提醒，除了過度疲勞和長時間待在密閉空間外，這可能是身體發出的警訊！他進一步說明，暈眩分為中樞性和週邊性兩類：中樞性暈眩可能是中風，若同時出現肢體無力、口齒不清或眼歪嘴斜，應在黃金4.5小時內送醫；週邊性暈眩多與姿勢改變有關，常伴隨耳鳴或聽力減退，通常與耳鼻喉科相關，但症狀若未改善，也應儘早檢查，避免延誤治療。

No.7 中風

中風來得快，搶救更要快！衛福部提醒，缺血性中風是最常見的類型，發生後3小時內施打血栓溶解劑能有效減少後遺症，記住「FAST口訣」可及早辨識中風：臉歪（F），觀察微笑時是否對稱；手軟（A），雙手平舉是否有一隻垂下；大舌頭（S），說話是否清晰完整；時間（T），記下發作時間並立刻送醫，出現任何一項應立刻送醫，掌握黃金搶救時間。

有網友認為「中風其實在發生的那一瞬間，就決定之後的命運了」、「之前有接觸過年輕腦中風患者真的復原的比較快，只是要到完全恢復還是有難度」、「中風前半年是恢復黃金期」、「最好的預防措施就是改善生活習慣」。

No.6 外傷（挫傷、擦傷、撕裂傷）

示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

孩子玩樂或廚房忙碌，意外受傷在所難免，但並非所有傷都需要急診。東華醫院急診室醫師吳仁凱指出，跌倒或碰撞造成的挫傷，若無流血或傷口，活動度正常，通常無需就醫；懷疑骨折時再視情況檢查即可。

擦傷則需清理乾淨，避免感染，吳仁凱建議，第一時間先用乾淨的紗布或衛生紙加壓止血，移到適當的環境，再用生理食鹽水徹底沖洗傷口，盡量移除傷口上的沙塵或衛生紙碎屑等異物，最後上抗生素藥膏後包紮；若無藥膏，可直接用紗布包好即可；對於見血的傷口，記得確認五年內是否打過破傷風疫苗，若沒有建議就醫施打；撕裂傷因傷勢較重，需評估是否縫合，切勿心存僥倖自行處理，以免延誤治療，網友表示「開放傷口易感染」、「重點傷口要先清潔+消毒」。

No.5 噎到

春節吃得開心，但噎到異物可能讓氣氛瞬間凝結，台南市政府消防局提醒，看到有人無聲咳嗽、發出喘鳴聲、呼吸聲微弱、無法說話或雙手捏住脖子時，極可能是哽塞有異物哽塞的情形，若4分鐘內沒處理，恐將導致窒息、腦損傷或者死亡！2024年2月11日，高雄市一名47歲男子因花枝丸噎到，親友雖即刻施行哈姆立克法並報案，但男子送醫後仍不幸身亡，該事件帶起聲量高峰，單日達722筆，網友遺憾表示「應該是吃太快，前一口還沒下咽，又吃下一口就這樣了」、「很可能一邊吃飯一邊講話，真的要小心」。

消防局指出，發現噎到且仍有意識時，應立即使用哈姆立克法急救：雙手從後環抱病人，以拳頭快速壓迫上腹部，位置在肋骨下方、肚臍上方；若病人為孕婦，則改為按壓胸部，持續施救直至異物排出。

No.4 急性上呼吸道感染（感冒

翻攝自Pexels

春節天氣多變，加上走親訪友頻繁，感冒成急診常見問題，握手、擁抱、共餐等接觸，成為病毒傳播途徑。台北市政府衛生局指出，急性上呼吸道感染多由病毒引起，症狀包含喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，甚至發燒；與流感相比，感冒症狀較輕，較少發燒，病程約2至5天

2024年2月15日，罕病鬥士陳俊翰疑似因感冒引發併發症逝世，消息震驚社會，單日討論聲量達488筆，創下討論高峰，總統賴清德（時任副總統）Po文表示哀痛，網友不捨回應「謝謝陳律師讓我們看見他的毅力與勇氣，秉持永不放棄的精神，展現生命的價值！」「非常的不捨，願陳律師一路好走」、「精神永存，離苦得樂一路好走」。

No.3 心血管疾病

天氣寒冷時，急診室胸痛、胸悶患者也易跟著增加；秀傳紀念醫院心臟內科醫師陳昶任指出，胸痛原因多樣，可能來自心臟、肺部、腸胃、食道、肌肉神經、皮膚病灶、自律神經失調或心理因素等問題；其中心臟方面，心絞痛、心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病尤需警惕，網友覺得「心肌梗塞這方面的知識與警覺性是不可欠缺的，希望大家都關注」、「心肌梗塞的確是和時間搶命，不過很多時候很難搶救回來」。

心絞痛表現為胸口壓迫感，活動時不適感會加劇，約持續數分鐘到15分鐘不等，休息可緩解；心肌梗塞則為劇烈悶痛，伴隨噁心、冒冷汗，持續約30分鐘以上，休息無法緩解；主動脈剝離則有撕裂般劇痛，迅速擴散至肩膀與後背，持續約30至60分鐘以上，醫師提醒，若出現主動脈剝離症狀，應立即就醫。

No.2 發燒

示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

春節團聚時，孩子發燒常讓家長焦慮不安，但冷靜應對更加重要！發燒是身體啟動防禦機制的訊號，中國醫藥大學附設醫院指出，其多由疾病引起，如呼吸道感染、腦膜炎或泌尿道感染等，找出原因並對症處理，遠比單純降溫更重要，網友分享「 精神活動力好沒有其他症狀，多半能觀察即可」、「我家最近燒的原因是黴漿菌，小孩都輕微肺炎了活動力還是很好」。

當小孩發燒時，可調整衣物和棉被幫助散熱，手腳冰冷時適度保暖；補充足夠水分，以溫水擦拭或洗澡輔助降溫，同時保持空氣流通，室溫維持在26至28度，並隨時監測體溫，避免自行購買或使用成藥。

若孩子伴隨尿量明顯減少哭泣無淚活動力差、虛弱嗜睡、呼吸困難、持續頭痛嘔吐、皮膚紫斑等症狀，或三個月以下嬰兒發燒，皆應立即就醫，特別是免疫力較弱的孩子，需格外小心處理。

No.1 流行性感冒

春節期間人潮頻繁，氣氛熱鬧，但也是流感病毒肆虐的高峰期。衛生局提醒，返鄉聚會或出遊時，應養成勤洗手、咳嗽戴口罩的習慣，不僅能降低感染風險，也讓團聚更安心。

值得注意的是，流感可能引發重症，特別是在嬰幼兒、老年人及慢性病患者中更為常見，絕不可輕忽；2024年過年期間，中國醫藥大學兒童醫院急診接連收治多例感冒轉重症的病例，其中，一名7歲女童發高燒八天，伴隨呼吸急促、食慾下降、全身無力，經檢查確診感染腺病毒及A型流感，併發重度肺炎並出現敗血症跡象，緊急送入加護病房治療，經過10天密集治療後，女童終於康復出院，網友表示「家中有嬰幼兒、老人家，身體要注意了」、「基本上在急診留觀的流感不會是重症，重症都是馬上送加護病房」、「大家出門還是要小心呀！流感真的好可怕！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月23日至2025年01月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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