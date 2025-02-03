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愈晚愈濕冷探9度周末寒流來？吳德榮：需再觀察

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
9天春節連假開工就要面對降雨及冷氣團來襲，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周六再有另一波冷氣團南下。聯合報系資料照
9天春節連假開工就要面對降雨及冷氣團來襲，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周六再有另一波冷氣團南下。聯合報系資料照

放完年假今天開工，但冷氣團也開工了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今強冷空氣南下，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨，氣溫遽降、北台愈晚愈濕冷，今晚北台平地最低氣溫已降至9度左右；中南部氣溫亦降、早晚偏冷。今晚至明晨，2000公尺以上(太平、合歡⋯)高山有飄雪機率。

今各地區氣溫為：北部9至15度、中部11至19度、南部12至22度及東部11至20度。

吳德榮說，最新歐洲模擬，明日、周三濕冷轉乾冷，部分山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫雖可降至8度左右，但仍以達「強烈大陸冷氣團」(10度<台北測站≦12度)的機率為最高。周三3000公尺以上(合歡⋯)高山有零星飄雪機率。

吳德榮指出，最新各國模式模擬調整漸趨一致，周四、五氣溫逐日漸升，明顯回暖。周五下半天另一波強冷空氣開始南下，周六(8日)至下周一(10日)晨強冷空氣籠罩，強度已調得比前波略強，但能否達「寒流」標準(台北測站≦10度)？模式會再調整，需持續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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