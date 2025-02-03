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開工了！北市今晚氣溫降 明後2天這2區恐降10度以下

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
春節連假結束，開工首周就要面對強烈大陸冷氣團來襲。本報資料照片
春節連假結束，開工首周就要面對強烈大陸冷氣團來襲。本報資料照片

春節連假結束，開工首周就要面對強烈大陸冷氣團來襲。受強烈大陸冷氣團影響，北市災防辦公室提醒，今台北市晚間氣溫將降為12℃左右，明後兩天4日及5日晨低溫下探11℃，其中文山、南港等近山區平地可能出現10℃以下低溫。

至於今天有短暫雨，明天起將轉乾冷。北市府提醒，心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖。

北市災害防救辦公室已通知相關局處針對這波強烈冷氣團來襲，加強四大因應措施。第一. 強烈冷氣團來襲期間心血管疾病好發，衛生局加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導。

另外，社會局啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並依規定開放遊民避寒收容所供遊民避寒。第三，消防局加強宣導用火用電安全，熱水器應保持通風以防一氧化碳中毒。

第四，天冷溫差大，易造成大樓外牆磁磚因熱脹冷縮效應造成磁磚剝落，建管處加強宣導民眾自主檢查，避免因外牆磁磚掉落造成公共意外。

冷氣團 北市府

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