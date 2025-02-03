北雲餐廳疑食物中毒案 32人就醫 竹市也有案例

北市南港區「北雲餐廳」疑似食物中毒案，1月30日到昨天衛生局累計已接獲32例醫院通報，包含1名外縣市案例，為新竹市的醫院通報，個案用餐期間為除夕至初二。業者1月31日午餐起被衛生局要求停業，迄今尚未申請復業。

衛生局1月30日晚間陸續接獲醫院通報，民眾除夕1月28日晚上至該餐廳用餐後陸續出現嘔吐、腹痛腹瀉、發燒等疑似食物中毒症狀，31日已經累計7人就醫，衛生局要求業者31日午餐起停業。

業者需提改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，向衛生局申請復業，並經審查通過、複查合格才准復業。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，醫院通報至昨下午5時共32人就醫，用餐日期分別為1月28日除夕11位、29日初一1位、30日初二20位。就醫民眾共食食材包含九孔、雞肉、米糕、佛跳牆、雞湯、清蒸魚、蝦子、豬肋排等食物。

衛生局31日稽查，發現廚房地板油膩、餐車及冰箱內外不潔等缺失，要求2月3日前改正；現場也採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，檢驗報告須需1至2周才會出爐。

有民眾反映，1月28日除夕夜用餐，全家人集體上吐下瀉，也有老顧客全家近20人過年圍爐，超過半數上吐下瀉；有民眾1月30日初二與家人下午用餐，晚上共3人身體不適，嘔吐腹瀉，甚至有人因此掛急診，也有初二用餐後出現不適的民眾，不滿店家除夕餐點就有狀況，還繼續營業到初二。