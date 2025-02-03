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春節地震攪局 南橫觀光數下滑

聯合報／ 記者徐白櫻王思慧李宗祐／連線報導
高雄甲仙是遊客通往南橫公路的中繼站，今年受地震影響，春節遊客不如預期。記者徐白櫻／攝影
高雄甲仙是遊客通往南橫公路的中繼站，今年受地震影響，春節遊客不如預期。記者徐白櫻／攝影

0121嘉義大埔地震且餘震不斷，南部山區落石頻傳，南橫因封路比開放還長，高雄與台東店家收入遠不如預期，直呼「南橫沿線觀光業看天吃飯」，盼交通狀況長期穩定，不過也曾受地震影響的花蓮，東大門夜市搭上節目的熱潮，過年人氣強強滾。

阿里山國家風景區管理處統計，大年初一到初五，大阿里山地區包括達娜伊谷、圓潭生態園區、觸口遊客中心、太平雲梯、奮起湖、觀音瀑布等，遊客總計9萬2927人次，比去年少了5萬3608人次。

單看阿里山遊樂園區，購票入園去年初一至初五約2萬6千人，今年降至2萬1千人左右。

阿管處分析，地震頻繁影響民眾上山旅遊興致，且這次9天年假，不少人選擇出國旅遊也是因素之一；阿里山賓館總經理王覺非說，阿里山不是地震災區，賓館接待的大都是事先預訂的旅遊團，新春期間退訂不到5%；阿里山文山賓館經理廖景泰也說，臨時取消訂房僅個位數，但當天散客詢問住宿情況較少。

高雄連接台東的台20線南橫公路曾因88風災中斷13年，2022年有條件開放梅山至天池路段，此次地震影響，南橫155公里台東縣栗園路段邊坡多次落石，49公里至171公里（向陽至利稻路段）不時預警性封路，遊客前往南橫山區中繼站的高雄甲仙、寶來，影響最直接。

甲仙著名觀光景點貓巷，春節人潮寥寥可數，遊客可拍好拍滿；文化路上芋冰店生意不差，部分攤商大排長龍，但業者說收入遠低於年前預期；甲仙形象商圈理事長林瑋凌說，負面消息太多讓遊客止步，整體業績約掉一半。

由於南橫高雄端遊客無法西進東出，位處180公里處的台東天龍飯店首當其衝，飯店人員說，春節期間近3成旅客取消住宿，比過去幾年差很多，所幸多數遊客願意延期而非直接取消，「交通安全最重要，不會怪遊客退訂」。

公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳說，栗園坍方路段是新的災害地點，短期先以處理落石為主，再評估是否爭取經費進行邊坡保護或興建明隧道。

此外，花蓮東大門夜市上月初獲得節目競賽總冠軍，加上一旁的太平洋燈會雙重加持，春節連假吸引逾16萬人次，東大門攤商備貨量比平常多出6、7成，每晚仍很快賣到缺貨，預期人氣延續到228連假。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，大年初一至初三市區住房率有約6成，主因是返鄉人潮多，今年還發現當天才訂房的客人變多，「走到哪玩到哪」。

南橫 地震 阿里山

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