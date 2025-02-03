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台北國際書展／聯經命運旅店 AI與作家PK

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

電子書漸成主流，網路書店龍頭博客來宣布推出首支電子書閱讀器BooksPad將在書展亮相；耕耘電子書閱讀器多年的Readmoo讀墨電子書，選在書展開幕日開張首間實體直營店。

ＡＩ如何與人類合作，也是今年書展焦點。今年國際書展數位館由聯經規畫，將以「命運交織的旅店」為題，呼應義大利國家館，從卡爾維諾著作「如果在冬夜，一個旅人」延伸，策畫一場由ＡＩ與八位真人作家協作的展覽。

博客來去年電子書成長率達兩成，首款電子書閱讀器採用元太Kaleido3最新面板、還配置FastGLR專利快刷技術降低殘影。Readmoo讀墨首間實體店選在書展開幕日試營運，消費者可試用全系列電子書閱讀器。

博客來 義大利 電子書

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