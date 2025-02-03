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台北國際書展明開幕…印度推太空文學 泰作家說鬼故事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
年後開展的台北國際書展以義大利為主題國，但也不遺餘力介紹亞洲鄰近國家文化。圖／台北書展基金會提供
年後開展的台北國際書展以義大利為主題國，但也不遺餘力介紹亞洲鄰近國家文化。圖／台北書展基金會提供

台北國際書展明起於台北世貿一館，展開為期六天的閱讀嘉年華。今年書展以義大利為主題國，但也以嶄新方式介紹亞洲鄰近國家文化。如首度邀請泰國作家來台暢談鬼怪文化，如何成為泰國的影視與文創資源，並介紹印度獨特的太空文學，預計將邀請近百位國際作家來台。

義大利主題國館主題為「想像無邊」。義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文表示，義大利作家卡爾維諾代表作「給下一輪太平盛世的備忘錄」啟發本屆主題，將邀請義大利十一位作家，傳達義大利人推崇的兼容並蓄與強韌堅毅。

印度太空研究組織去年底成功發射火箭將太空探測器送上軌道，是繼美、俄、中國大陸之後，第四個擁有太空對接技術的國家。

印度台北協會副會長甘泉指出，本屆印度館將展示印度獨特的「太空文學」，主題包含太空探索、科幻小說與印度太空領域進展。印度館除了展示太空文學，還將舉辦說故事活動，用童書介紹印度太空成就。

泰國鬼片在全球大受歡迎，崇敬佛教的泰國，為何會誕生連結古代與現代的鬼怪文化？書展邀來曾獲二○二○泰國「國家文學藝術家」榮譽的作家阿涅克(Anek Nawikkamun)，他將與泰國驚悚小說家柴拉特在書展合體座談「透過鬼故事探索泰國文化與信仰」。

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