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冷氣團接力來襲 周三最冷8度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
9天春節連假開工第一周就要面對降雨及冷氣團來襲，今天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度。聯合報系資料照
9天春節連假開工第一周就要面對降雨及冷氣團來襲，今天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度。聯合報系資料照

春節連假結束，開工首周就要面對強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，強烈冷氣團今南下，北部、東北部濕冷，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探八度。

張承傳說，強烈冷氣團今南下，北部、東北部下雨範圍廣、雨勢明顯，清晨溫度約十六度，晚上北台灣降到十至十二度；中南部及花東地區高溫約十七至廿二度，晚上低溫則降到十三至十五度。

這波冷氣團將持續影響至周二、周三，尤其周三清晨，預計是本周最冷時刻，中部以北、東北部低溫將至八至十度，其他地區約降至十二、十三度。預計周四強烈大陸冷氣團才會減弱，周五溫度大幅回升，白天各地高溫有機會回升至廿度以上；但周六又有另一波冷氣團南下，溫度再度下降，後續再觀察大陸冷氣團是否會再更強。

張承傳表示，今明兩天北台灣二千五百公尺以上，中部三千公尺以上高山可能降雪。

低溫 冷氣團 高溫

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