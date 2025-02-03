肉源減少 台南牛肉湯喊漲

台紐經濟合作協定今年起全面生效，小型酪農減產與退場也衝擊國內溫體牛市場的貨源。國內市場九成以上的溫體牛都是乳牛，台灣肉牛產業發展協會理事長張志名表示，在酪農減產下，台南牛肉湯將會漲價。

溫體牛肉片配上精心熬煮的高湯，是許多人到台南必吃的牛肉湯，市面上的本土牛肉湯中，高達百分之九十五都是乳牛，而非民眾普遍認為的黃牛。今年紐西蘭牛乳零關稅生效，農業部先前為了減少生產成本，預計將每年約四十七萬噸的牛乳產量降低到四十三萬噸，規畫淘汰寡產乳牛，連帶使得肉牛貨源減少。

台灣肉牛產業發展協會理事長張志名表示，因為台紐協定，現在肉牛取得愈來愈困難，兩年前溫體牛肉每公斤約一四○元，現在一七○元也未必買得到，國內每年平均屠宰約三點八萬頭肉牛，加上現宰一定要在地牛，台南牛肉湯這次農曆年後就會漲價。

牛肉湯業者陳先生說，九成以上肉牛都是國產乳牛，生出的小公牛就會被當作肉牛，但伴隨飼料、工人等成本上漲，加上收購乳價沒有提高，近三年有近兩百家畜牧場收掉，代表牛肉湯的貨源也短缺，希望消費者諒解。