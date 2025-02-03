進口乳標示未定 酪農揚言上街

紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，但進口乳能否標示「鮮乳」爭議至今未解，再研議等理由引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力，揚言不排除上街抗議。食藥署代理署長林金富表示，預告期間所獲意見分歧，將取得共識再辦理後續事宜。

衛福部食藥署去年六月預告，保存期限超過卅天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ＥＳＬ（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年七月生效。

中華民國乳業協會理事長、台灣大學動物科學系特聘教授徐濟泰表示，食藥署去年原本要採用長效鮮乳做法的預告，沒想到各界反彈會這麼大，食藥署在跨部門會議提到，若如實標示恐導致貿易障礙，但在國際上本來就會把鮮乳、ＥＳＬ乳和保久乳等分類標示，台灣如實標示只是按照國際規範來做，何來貿易障礙的說法？

中華民國酪農協會理事李恂潭指出，台灣幾十年下來，鮮乳指的就是保存期限十四天左右的國產牛乳，酪農對進口乳標示為鮮乳的反應會這麼大，就是要避免消費者混淆，在國際貿易規範下當然不反對進口，但不能因為標示而影響到台灣酪農產業，零關稅乳品都進口一個多月了，食藥署始終稱「再研議」，已經有酪農受不了建議要上街抗議。

農業部畜牧司長李宜謙表示，農業部的立場與酪農產業一致，希望針對保存期限超過十五天的進口乳品，都應要求標示長效乳或延長保存期限乳，不應有鮮字，這樣的堅持一直都沒有改變。

林金富指出，他們是依農業部建議方案的甲案文字，增訂草案品名標示，近來已多次函請農業部提供「以卅日（或十五日）區分鮮乳、ＥＳＬ乳」方案等科學依據，後續將邀集相關部會及專家學者共同召開會議討論取得共識，再辦理後續事宜。

至於有酪農及學者憂心，今年起紐西蘭牛乳零關稅進口，將使國產鮮乳失去市場競爭力，不排除上街抗議。林金富說，衛福部與農業部共同自今年一月起推動「連鎖飲料業者試辦計畫」，鼓勵業者標示現調飲料所使用的液態乳製品種類及產地，以正面推廣國產鮮乳。