進口乳標示「再研議」一拖再拖 酪農揚言不惜上街

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限逾30天的進口液態乳可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年7月生效，產業界多次強烈要求進口乳不應標示鮮乳，否則恐衝擊國內酪農產業，然而食藥署始終「再研議」引發酪農強烈不滿，甚至揚言不排除上街抗議。

紐西蘭進口液態乳今年起進口關稅降至零，而國外進口鮮乳保存期限可達30天甚至90天之久，酪農擔憂都被稱為鮮乳將嚴重衝擊國產鮮乳公平競爭的機會，甚至是變相鼓勵進口，然而去年預告至今已超過半年。據了解，食藥署在跨部門會議針對進口乳標示時，多次提到如實標示恐影響國際貿易，在各方尚無共識下，會議最後結論為草案暫時擱置，遲未拍板進口乳不得標示鮮乳也讓國內酪農不滿情緒日漸高漲，今年1月9日全台酪農在嘉義大集結，酪農們也在共同署名陳情書中堅決反對進口乳品納入鮮乳規範。

中華民國乳業協會理事長、台灣大學動物科學系特聘教授徐濟泰表示，現在已是2025年2月了，食藥署去年原本要採用長效鮮乳做法的預告，但沒想到各界反彈會這麼大，食藥署在跨部門會議也提到，若如實標示恐導致貿易障礙，但在國際上本來就會把鮮乳、ESL乳和保久乳等分類標示，台灣如實標示只是按照國際規範來做，何來貿易障礙的說法？

中華民國酪農協會理事李恂潭指出，目前預告的版本是進口乳可標示為長效鮮乳等，但在台灣幾十年下來，鮮乳指的就是保存期限14天左右的國產牛乳，酪農對進口乳標示為鮮乳的反應會這麼大，就是要避免消費者混淆，在國際貿易的規範下當然不反對進口，但不能因為標示而影響到台灣酪農的產業，零關稅乳品都進口1個多月，已經有酪農受不了建議要上街。

彰化酪農阿成說，為何與酪農權益相關的問題要一再拖延，是否拖到媒體和消費者都不再關注這個議題時就會突然定案了，假如政府沒有維護台灣鮮乳公平競爭的機會，酪農一定不會悶不吭聲，走上街頭就真的會發生，食藥署不願聆聽產業界訴求的考量究竟是什麼？難道貿易障礙比國內酪農產業還重要？

農業部畜牧司長李宜謙表示，農業部的立場與酪農產業一致，希望針對保存期限超過15天以上的進口乳品，都應要求標示長效乳或延長保存期限乳，不應有鮮字，這樣的堅持一直都沒有改變。