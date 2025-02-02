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大樂透頭獎開出！獎落這縣市「一人獨得1.59億元」 幸運兒明天免開工

在台吃飯常聞1味道…日本人驚「怎能忍受」 鄉民：我也撐不住

大樂透頭獎獎落台中 1.59億元一人獨得

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大樂透今晚開出頭獎獎落台中，頭獎金額1.59億元由一人獨得。圖／聯合報系資料庫
大樂透今晚開出頭獎獎落台中，頭獎金額1.59億元由一人獨得。圖／聯合報系資料庫

連二槓之後，大樂透今晚開出頭獎，獎落台中市神岡區，頭獎金額1.59億元由一人獨得，台彩表示，下期（2月3日）預估銷售2.3億元，頭獎金額保證1億元。

台彩表示，本期大紅包開出31組，總中獎注數為41注，其中22組為單注中獎，8組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包則開出29組，總中獎注數為36注，其中23組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。

台彩表示，截至本期為止累積開出大紅包組數為233組，剩餘247組，累積開出小紅包組數為373組，剩餘427組，次期將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

【中央社／台北2日電】

大樂透第114016期今晚開獎。中獎號碼為10、28、37、16、33、25，特別號13；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1.59億元由一人獨得，台中市神岡區開出。

2日大樂透頭獎1.59億元在台中市神岡區新庄里和睦路一段的家家福投注站開出，由一人獨得。

貳獎1注中獎，獎金408萬6517元。

2日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出31組，總中獎注數為41注，其中22組為單注中獎，8組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出29組，總中獎注數為36注，其中23組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。

截至本期為止，累積開出大紅包組數為233組，剩餘247組，累積開出小紅包組數為373組，剩餘427組，次期（3日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

春節大紅包：01、06、17、21、35、13、28、25、48；春節小紅包：40。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 紅包 頭獎

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