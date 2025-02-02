春節病毒交流急診患者暴增 醫示警：流感將有一波高峰

年節期間，腸胃道、呼吸道感染患者暴增。急診醫師指出，今年年節期間，急診病患人數較去年增加1至3成，以腸胃道及呼吸道疾病為大宗，值得注意的是，流感併發重症患者持續增加，明天正式上班後，上班族、捷運人潮交流密切，預期流感將出現一波高峰。

「今年腸胃道、呼吸道患者確實多，一點都不誇張。」新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君說，年節期間，急診病患人數較去年增加，原因是春節時人潮群聚，流感、腸胃炎等傳染性疾病增加，且冬季原本就好發心肌梗塞、腦中風，讓今年各層級醫院急診室十分忙碌。

薛承君說，更需注意的是，今年流感併發重症患者持續增加，增加情形較去年、前年嚴重，研判原因是新冠疫情後，大家脫下口罩，造成流感病毒互相傳播；現在正值冬季，仍是流感病毒活躍的季節，提醒民眾一定要戴口罩、勤洗手，出現不適症狀應與家人保持距離，特別是年長者、幼童等流感併發重症的高風險族群，應多提高警覺，盡速接種流感疫苗。

振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學說，今年流感及腸胃炎就醫患者人數，占該院整體急診就醫人數約4成，患者增加原因有二，一是年節期間，民眾南來北往群聚活動，造成病毒大交流，且天氣寒冷，身體抵抗力下降，也容易遭到病毒感染，許多是全家一起到急診就醫。

春節前半段為流感患者居多，吃完年夜飯後，由於油膩食物不消化，或是呼吸道疾病患者把病毒吃進腸胃，造成腸胃不適患者開始增加。田知學預估，年節後，感染流感患者已過潛伏期，隨之而來會有一波流感高峰，民眾務必提高警覺。

近來，許多民眾在外用餐後出現腸胃不適，自認是食物中毒。田知學指出，如果該餐廳只有一家人出現腸胃不適，應懷疑腸胃炎為諾羅病毒感染，呼籲家人若有流感及腸胃炎症狀，吃東西時應分開，避免交互傳染。