春節連假最後一天桃機湧人潮 單日入境人次創疫後新高
今天是春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，單日旅運量為15萬6763人次，入境旅客自下午2時起為疏運高峰，至深夜11時前，每小時平均4,993人次，整日入境人次為77,648人，為疫情後單日入境人次新高。機場公司已提前聯繫排班計程車，將依入境旅客預報數啟動備援計程車隊支援紓解返鄉人潮。
桃園國際機場公司表示，春節疏運期間航警局所屬安檢線與移民署所屬自動查驗通關系統（e-Gate）都預先全線開啟，紓解旅客人潮。呼籲民眾注意隨身及託運行李特徵，避免衍生錯拿糾紛，也提醒回國旅客勿帶動植物及相關產品，以及海關入境申報規定，避免觸法遭罰破壞出遊興致。
有網友在社群平台發文指稱桃園機場第一航廈行李輸送帶故障，機場公司強調「行李輸送系統運作正常、並無故障」，因第一航廈今天中午12時至14時有超過5100名旅客出境，同一櫃台旅客行李短時間內累積量大，地勤人員採取應變措施先暫時堆疊，後續移動分流到鄰近櫃檯過x光機完成安檢及運送，機場營運正常。
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