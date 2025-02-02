春節連假最後一天桃機湧人潮 單日入境人次創疫後新高

今天是春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，單日旅運量為15萬6763人次，入境旅客自下午2時起為疏運高峰，至深夜11時前，每小時平均4,993人次，整日入境人次為77,648人，為疫情後單日入境人次新高。機場公司已提前聯繫排班計程車，將依入境旅客預報數啟動備援計程車隊支援紓解返鄉人潮。

桃園國際機場公司表示，春節疏運期間航警局所屬安檢線與移民署所屬自動查驗通關系統（e-Gate）都預先全線開啟，紓解旅客人潮。呼籲民眾注意隨身及託運行李特徵，避免衍生錯拿糾紛，也提醒回國旅客勿帶動植物及相關產品，以及海關入境申報規定，避免觸法遭罰破壞出遊興致。