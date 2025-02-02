228連假首日交通量估多1.4倍 收費、交通疏導措施曝光

114年和平紀念日連假從2月28日至3月2日，共計3天，交通部高公局預估，假期交通量為113至117百萬車公里（mvk），其中首日南向可達64mvk，為平日的1.4倍。高公局表示，3天連假期間收費措施採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，另外，凌晨0時至5時國道全線暫停收費。

高公局表示，檢視歷年和平紀念日連續假期交通狀況，研判本次假期首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。首日主要為旅遊旅次，第2日主要為旅遊及收假旅次，第3日則主要為收假旅次。

為維持假期間國道合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規畫以下交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整相關措施：

一、匝道封閉：

(一)114年2月28日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

(二)114年年3月1日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

(三)114年3月1日及2日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：

114年3月1日至2日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：

(一)單一費率：114年2月28日至3月2日。

(二)路段差別費率：114年2月28日至3月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：114年2月28日至3月2日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

114年2月27日12時至3月2日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

高公局表示，和平紀念日連續假期適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段的交通需求遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地。